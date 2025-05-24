Bakan Uraloğlu: Demir Yolu Bayram Yoğunluğuna Hazır

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Demir yolunda bayram yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın bayramda sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yolu ulaşımındaki Kurban Bayramı hazırlıkları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde artması beklenen yolcu talebini karşılamak için yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışı sağlayacaklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın bayramın bereketini ve sevinç ortamını doyasıya yaşaması için YHT, ana hat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 10 bin 866 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık. Ankara-İstanbul arasında 6 ek YHT seferi gerçekleştireceğiz, 2 bin 466 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak. Ana hat ve bölgesel trenlerimize ise toplam 140 vagon ilaveyle 8 bin 400 kişilik ek koltuk kapasitesi sağlayacağız" dedi.

28 VAGONLA HİZMET

Ankara-İstanbul YHT hattında 5, 8 ve 9 Haziran'da ek seferler konulacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, ana hat ve bölgesel trenlerde ise 5-9 Haziran arasında ilave vagon ve koltuk sağlanacağını kaybetti. Uraloğlu, "Tatil boyunca günlük karşılıklı toplam 28 vagonla hizmet vererek günlük ortalama 1680 yolcumuz daha keyifli bir yolculuk gerçekleştirecek. Demir yolunda bayram yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın bayramda sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık" açıklamasında bulundu.