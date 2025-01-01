Bakan Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliği'ni ziyaret etti Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının 2025 yılı sonunda hizmete alınacağını bildirdi.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğini ziyaret eden Uraloğlu, merkezdeki kara yolu çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, önceki yıllarda olduğu gibi 2024'te de bakanlık mensupları olarak milletin geleceğine ışık tutacak büyük projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Yılın ilk ayında Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Kağıthane-Gayrettepe kesimini hizmete açtıklarını hatırlatan Uraloğlu, "Şubat ayında ülkemizin en eski demir yolu hatlarından biri olan Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik hattımızı modernize ederek Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı'nı hizmete sunduk." dedi.

"Dış hatlarda 131 ülkede 349 noktaya ulaştık"

Uraloğlu, mart ayında Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hatları, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimini açtıklarına değinerek, "9 Temmuz'da ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı da başarıyla uzaya fırlattık ve 3 gün önce kalıcı yörüngesine ulaştırdık. 10 Ağustos'ta Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı açarak iç hat uçuş nokta sayımızı 58'e çıkardık. Dış hatlarda 131 ülkede 349 noktaya ulaştık. Ekim ayında Aydın-Denizli Otoyolu'nun son etabını da hizmete alarak otoyolumuzun tamamını hizmete sunmuş olduk." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, 2024 yılında toplam 357 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını, son 22 yılda 23 bin 629 kilometre bölünmüş yol inşa ederek toplam bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 730 kilometreye yükselttiklerini anlattı.

Toplam bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu da 31 bin 727 kilometreye ulaştırdıklarını aktaran Uraloğlu, 36 kilometre uzunluğunda 17 tünel açarak toplam tünel uzunluğunu 789,4 kilometreye, 23,5 kilometre uzunluğunda 146 köprü inşa ederek toplam köprü uzunluğunu da 797,4 kilometreye çıkardıklarını ve 34 tarihi köprüyü restore ettiklerini kaydetti.

Uraloğlu, 2024'ün en önemli işlerinden birinin de Bolu Dağı Tüneli'nin 38 gün gibi kısa sürede 67 metre uzatılması olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz üzere Ankara yönünde ulaşım sağlayan tüpü 2023 yılı içerisinde 90 metre uzatarak hizmete açmıştık. Çalışmaların ikinci ayağı kapsamında İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının uzatılmasına da 31 Temmuz 2024'te başladık. 50 gün sürmesini planladığımız çalışmalarımızı 38 günde hızlıca tamamladık. Türkiye'de ulaşımın can damarlarından olan Ankara-İstanbul geçişi artık çok daha hızlı ve güvenli. İnşallah, Bolu Dağı Tüneli'ndeki bu çalışmalarımızın ardından olası bir yoğun yağış döneminde bu kesimde daha önce yaşadığımız olumsuz durumların hiçbirini yaşamamış olacağız."

"Tipi ve esintilere karşı 926 kilometre kar siperi yaptık"

Karayolları Genel Müdürlüğünün 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam ederek yollarda güvenliği sağlayacağını dile getiren Uraloğlu, "Soğukların kendini iyice hissettirdiği ve kar yağışlarının yaklaştığı bu günlerde kış programımızı da hazırladık. Planımıza göre, yurt genelindeki toplam 68 bin 550 kilometrelik kara yolu ağımız üzerinde, 452 karla mücadele merkezimizde, 12 bin 634 makine ve ekipmanla, 13 bin 283 personelimizle hizmet vereceğiz. Karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 738 bin ton tuz, 422 bin metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 11 bin 576 ton tuz çözeltisini merkezlerimizde depoladık. Bunun yanında, kara yollarımızdaki tipi ve esintilere karşı 926 kilometre kar siperi inşa ettik." bilgilerini verdi.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan merkezde. güzergah analizi yapıldığını, karla mücadele çalışmaları, açılan-kapanan yollar ve anlık trafiğin monitörler üzerinden takip edildiğini bildirdi.

Ekiplerin yılbaşı dahi olsa görevlerinin başında bulunmaya devam edeceğini, yol kenarında bekleyen karla mücadele araçlarının gerekli görüldüğü anda yollara müdahale edeceğini anlatan Uraloğlu, "İstanbul-Ankara bağlantısını sağlayan Anadolu Otoyolu üzerindeki kritik noktalar olan Bolu Dağı Tüneli ve Cankurtaran Geçiti'nde de trafiğin aksamaması içinde ekiplerimiz her an teyakkuz halindedir." dedi.

Uraloğlu, bölünmüş yollarda yapılacak çalışmalara da değinerek, şunları söyledi:

"Bölünmüş yol ağımızı 2025 yılında 30 bin 18 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzu ise 32 bin 267 kilometreye ulaştıracağız. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını 2025 yılı sonunda hizmete açacağız. Gazipaşa Yat Limanı'nı açacağız, 150 yat kapasiteli Aydıncık Yat Limanı'nın altyapı çalışmalarını tamamlayacağız. İstanbul Havalimanı'na 3 paralel piste aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi imkanını kazandıracağız. Avrupa'da ilk kez uygulanacak 'Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları' uygulamasını da 17 Nisan'da hizmete alacağız."

Bakan Uraloğlu, 2025 yılının ulaşım sektörü için daha da büyük hedefler konulan yıl olacağını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Akıllı ulaşım sistemlerine geçiş, sürdürülebilir ulaşımın yaygınlaştırılması, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sektörümüze entegre edilmesi gibi birçok konuda önemli adımlar atacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde akıllı, çevreci ve bütünsel kalkınmaya katkı sağlayacak politikalar çerçevesinde yatırım faaliyetlerimizi daha da artıracağız. Bu vesileyle her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında da gece-gündüz, kar-kış demeden dağları aşan yollardan tünel ve köprülere, hat boylarından istasyonlara, uçuş kulelerinden pistlere, deniz fenerlerinden limanlara ülkemizin kesintisiz ulaşım ve iletişim hizmetlerini sağlamak için özveriyle çalışan bakanlığımız mensuplarının yeni yılını tekrar tebrik ediyorum. 2025 yılının tüm insanlık ve aziz milletimiz adına sağlık dolu, barışın tüm dünyada egemen olduğu, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının güç kazandığı bir yıl olmasını temenni ediyorum."