Korona izniyle dışarı çıkan 116 bin kişiden sadece 19 bini cezaevine geri dönecek

Koronavirüs salgını döneminde açık cezaevinden çıkan hükümlülerle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Tunç, "Covid -19 izninden yararlanan 116 bin kişi var şu anda. Meclisin son yaptığı düzenleme doğrultusunda denetim serbestliğine 5 yıl kalanlar cezaevlerine geri dönmeyecekler. Geri dönecekler toplamda 19 bin kişi" ifadelerini kullandı. Tunç daha önceki açıklamasında "Bu bir af düzenlemesi değildir "demişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevinde çıkan hükümlerle ilgili yasal düzenlemenin hayata geçmesiyle ilgili konuştu. 116 bin kişinin izinden yararlandığını belirten Tunç, "Meclisin son yaptığı düzenleme doğrultusunda denetim serbestliğine 5 yıl kalanlar cezaevlerine geri dönmeyecekler, 5 yıldan fazla olanlar yani yüksek cezası olanlar kalan cezalarını çekmek üzere tekrar cezaevine geri dönmek durumunda kalacaklar. Geri dönecekler toplamda 19 bin kişi" dedi.

KAPALI CEZAEVİNDEKİLER 3 YIL ERKEN AÇIK CEZAEVİNE GEÇEBİLECEKLER

Yürürlüğe giren yasal düzenleme ile kapalı cezaevlerinde bulunan ve açık cezaevlerine geçme hakları olanların, 3 yıl önce açık cezaevlerine çıkacaklarını belirten Bakan Tunç, "Açık cezaevinden de denetimli serbestlik haklarının süresi dolduğunda ki burada da en az 3 ay açık cezaevinde kalması gerekiyor. Dolayısıyla kapalıdakiler de 3 yıl erken açık cezaevine çıkmış olacaklar. Açık cezaevinde süresini doldurduktan sonra da 3 yıl denetimli serbestlik hakkından yararlanmış olacak" dedi.

"DEPREM DAVALARI AÇILMAYA DEVAM EDİYOR"

Bakan Tunç, 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından yıkılan binalarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü söyleyerek, "Şu anda cezaevlerinde depremden dolayı binalarının yıkılmasından sorumlu tutulan 351 tutuklu var. 642 de adli kontrolle serbest bırakılmış olan var. Davalar peyder peyder açılmaya devam ediyor. Soruşturma süresinin biraz zaman almasının sebebi alınan örnekler toplandıktan sonra bilir kişilere verildi. Bilir kişiler rapor hazırlayacak. Bu raporlar doğrultusunda binaların yıkılmasıyla ilgili olarak sorumlular tespit edildiğinde ona göre davalar açılacak, tutuklamalar ya da serbest bırakmalar ona göre karar verilecek" dedi.

Yılmaz Tunç

"20 YENİ İDARE MAHKEMESİ KURULDU"

Bakan Tunç, deprem bölgesinde şu ana kadar Hakimler Savcılar Kurulu tarafından 20 yeni idare mahkeme kurulduğunu söyleyerek, "9'nu yeni atamalarla faaliyete geçirdik. Hatay'da idare mahkeme sayısı 2' den 4'e çıktı. 2 yeni mahkeme kurduk. Kahramanmaraş'ta 1'den 3, Adıyaman'da 1'den 2'ye, Malatya'da 2'den 3'e, Urfa'da 2'den 3'e, Antep'te 3'ten 4'e, Osmaniye'de ilk kez idare mahkemesi kuruldu. Yeni planladıklarımız var. 11 yeni mahkemeyi de ihtiyaca göre Hakimler Savcılar Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda faaliyete geçireceğiz. Bölgede ağır hasar gören 15 adliye ile ilgili yapım sürecini başlattık. 11 cezaevimiz ağır hasarlıydı. Oradaki 12 bin mahkumu başka yerlere naklettik. Kısa süre içerisinde hem adliyelerimiz, hem cezaevlerimizi, hem adliye lojman ihtiyaçlarını gidermemiz gerekiyor. Bunun için TOKİ ile iş birliğimiz var" diye konuştu.

FETÖ DAVALARINDA SON DURUM

FETÖ ile mücadele konusunda yapılan çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Tunç, "Bu mücadelede 693 bin 162 kişiye adli işlem yapılmıştı. Şu anda devam eden 67 bin 893 soruşturma var, 26 bin 667 devam eden dava var. Şu ana kadar 253 bin 754 kişi hakkında karar verildi. 122 bin 632 mahkumiyet kararı verildi. 97 bin 139 beraat, 27 bin 98 hükmün açıklanması geri bırakılması, 6 bin 885 de diğer kararlar. Şu anda cezaevlerinde 15 bin 539 hükümlü ve tutuklu var. Bunun 12 bin 108'i hükümlü, 2 bin 605 hüküm özlü, 826'sı da tutuklu. 185 bin 649 da adli kontrol. Toplamda 30 bin 672 kişi hakkında yakalama kararı var. 289 fiili darbe davası açıldı, yargılandılar. Bunların tamamı bitti. 265'i Yargıtay aşamasına getirildi. 166'sı onandı, 47'si bozuldu, tekrar görülmeye devam ediyor. 42'si de Yargıtay'da görüşülmesi devam ediyor. 10'u istinafta, 29'u da bozma sonrası ilk derece mahkemesinde devam ediyor. Bu fiili darbe davalarında toplamda 289 davada 4 bin 891 mahkumiyet kararı çıktı. 1634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet kararı verildi. 1366 kişi hakkında müebbet cezası, 1891 kişi hakkında da süreli hapis cezası verildi. 2 bin 870 kişi hakkında beraat, 964 kişi hakkında da ceza verilmemesine karar verildi. Ceza alanlardan büyük bölümüne de şehit sayısı kadar ceza verildi."

"İSVEÇ'TEN 28 İADE TALEBİNDE BULUNDUK"

Bakan Tunç, FETÖ konusunda dünya ülkelerinden, 'iade' taleplerine ilişkin de "Hem iade hem kırmızı bülten, istinabe taleplerimiz oldu. 3 Temmuz itibarıyla; adli makamlardan Adalet Bakanlığı'na gönderilen iade talepleri 2 bin 100. 112 ülkeye bin 269 kişi hakkında 1387 iade talebinde bulunmuştuk. Bu taleplerden maalesef 3 tanesi kabul edildi. 2 tanesi Romanya, 1 tanesi Cezayir, 374 talebimiz de reddedildi. Bugüne kadar İsveç'ten 28 iade talebinde bulunduk. Bunlardan 22 tanesi reddedildi. 2 bin 200 kırmızı bülten talebinden ise şu ana kadar kabul edilen bir talep olmadı. Adli yardımlaşma konusunda da şu ana kadar 24 talep yerine getirildi" dedi.