Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Büyükçekmece Adliyesi'nde görevli büro personelinin emanet bölümündeki kilolarca altını çalıp yurt dışına kaçması Türkiye'nin gündemine otururken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan çarpıcı bir açıklama geldi. Bakan Tunç, Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başlatıldığını duyurdu.

Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet odasından çalınan 25 kilogram altın ile Adalar Adliyesi'nden çalınan 12 silah hükümeti resmen harekete geçirdi.

BAKAN TUNÇ'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Türkiye gündemine oturan iki olayın ardından basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Büyükçekmece Savcılığı ve Adalar ile ilgili soruşturmalar devam ediyor. Adalet Bakanlığı da Adalet Müfettişliği vasıtasıyla Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş sürecini başlattık. Özellikle adli emanetlerle ilgili alınan depolardaki delillerin saklanması önemli. Bu konuda mevzuattan veya uygulamadan bir takım zafiyetler, eksiklikler varsa, süratle giderilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Büyükçekmece Başsavcılığınca gözaltı kararları verildi. 10 gözaltı, 2 tutuklama kararı var. Kırmızı bültenle ilgili çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"GELECEK RAPOR DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

Yeni uygulama konusunda Tunç, "Adli emanetlerle ilgili nasıl saklanacağı, denetimlerin nasıl olacağı yönetmelikle belirlenmiş. Cumhuriyet Başsavcılıklarının belli aralıklarla denetimleri var. Rutin denetimler eğer yönetmelik konuda hangi aralıklarla denetim yapılıyor, yönetmelikten kaynaklı bir sıkıntı varsa bunun çözülmesi gerekiyor. Şu anda Türkiye genelindeki adli emanetlerle ilgili sayımlar, teftişler devam ediyor. Bu teftişler sonrasında gelecek rapor doğrultusunda gerekli adımları kararlılıkla atacağız" dedi.

"KASALARIN TEK ANAHTARLA AÇILMAMASI LAZIM"

Yeni bir sistemle ilgili soruya Tunç, "Değerli eşyaların daha muhkem depo kasalarda korunması lazım. Kasaların tek anahtarla açılmaması lazım. Bu konuda adliyelerde bu konuda alınması gereken tedbir varsa bankalardaki sistem aynısı uygulanabilir. Bu konuyu araştırıyoruz" diye cevap verdi.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet bürosundan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş (piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira) çalınmıştı. Olayla ilgili Kemal D. isimli bir kişi gözaltına alınırken emanet büroda görevli memur Erdal T.'nin Britanya'ya kaçtığı ortaya çıkmıştı. Erdal T. hakkında kırmızı bülten talep edilmişti.

ADALAR ADLİYESİ'NDEN 12 SİLAH ÇALINDI

Bir başka hırsızlık olayı ise Adalar Adliyesi'nde yaşanmıştı. Suç Eşyası ve Emanet Deposu'nda 12 silahın kayıp olduğu ortaya çıkmış, zabıt kâtibi silahları çalıp sattığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Silahlardan ikisi Emanet İşlemleri Bürosu'nda zabıt kâtibi U.E.'de, biriyse terör ve örgütlü suçlar soruşturması şüphelisi bir kişinin evinde bulunmuştu. Diğer dokuz silahsa bulunamamıştı. U.E. görevdeyken silahları emanet dışına çıkardığı iddiasıyla 26 Kasım'da gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Anadolu Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın genişletilerek süreceği belirtilmişti.

