Haberler

Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Kovid düzenlemesi bir af değil

Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Kovid düzenlemesi bir af değil
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün Meclis'e sunulacak 11. Yargı Paketi'ndeki düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kovid düzenlemesi çok tartışıldı. Burada bir af söz konusu değil. Burada bir eşitsizliğin ortadan kaldırılması için taleplerin değerlendirilmesi söz konusu" dedi.

  • 11. Yargı Paketi bugün TBMM'ye sunuluyor.
  • Kovid düzenlemesi bir af değil.
  • Midyeci ve lokumcu gibi işletmeciler için tahliye kararı verildi.

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifini bugün TBMM'ye sunuluyor. basın mensuplarının sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düzenlemeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları;

"Kadınlara yönelik suçlarda tutuklama sebebi olması gibi önemli düzenlemeleri önceki yıllarda yargı reformu çerçevesine hayata geçirdik. Kadınların mağdur edilmemesi için mevzuatı geliştirmek gerekiyor. Sorunların giderilmesi, ailenin korunması bakımından önemli görüşler burada ele alınacak.

Bugüne kadar çok sayıda yargı paketi Meclis'e geldi ve önemli kararlar alındı. Önemli hedefler ve amaçlar var. 264 hedef var. Bunları gerçekleştirmek için bir takım idari tedbirleri gerçekleştiriyoruz. Yasan düzenleme gerektiren hususlar Meclis'imizin takdirinde olan hususlar. Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler hayata geçmişti. 2 yıl altı da olsa hangi cezayı alırsa alsın mutlaka belli bir süre yatılacak.

"ÇOCUK SUÇLULARLA İLGİLİ ÖNEMLİ DÜZENLEMELER VAR"

11. yargı paketi bugün Meclis Grubu başkanımız Abdullar Güler tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Vatandaşlarımızı mağdur eden, çocukların suçta kullanılması ile ilgili eleştirileri ortadan kaldıracak önemli düzenlemeler de var. Minguzzi cinayeti ile gördük, suça sürüklenen çocukların suç işlemesine yönelik kapsamlı hazırlık yapılması gerekiyor. Burada sadece örgüt kapsamında çocukların kullanılmasına yönelik tedbirleri grup başkanımız kamuoyu ile paylaşılacak.

Herkesin mutlu olacağı günleri maalesef mateme dönüştürecek fiiller oldu. Bunlara dönük tedbirleri de grup başkanımız açıklayacaktır. Trafikteki suçlara yönelik tedbirler de açıklanacak.

Bu paketlerin Terörsüz Türkiye ile ilişkilendirilmesi soruldu. Bu hayati bir konu. Ülkemizin önünde engel olan terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz.

"ÖRGÜTÜN FESHİ İLE GELİNEN NOKTA KOMİSYONLA ÖNEMLİ AŞAMA KAYDETTİ"

Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sağlam irade, ilerleyen süreç ve terör örgütünün feshi ile gelinen nokta, komisyon ile önemli aşama kaydetti. Toplantıların ikisine katılmış oldum. İlgili bakanlarımız da sunumlarını yaptı. Sürecin hassasiyetle yapılması bakımından değerlendirmelerimizi paylaştık. Komisyonun rapor hazırlama süreci var. Rapor sonrasında vekillerimizin çizeceği yol haritasında gerekli adımlar atılacaktır.

"KOVİD DÜZENLEMESİNDE AF SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kovid düzenlemesi çok tartışıldı. Burada bir af söz konusu değil. Burada bir eşitsizliğin ortadan kaldırılması için taleplerin değerlendirilmesi söz konusu.

"MİDYECİ, LOKUMCU GİBİ İŞLETMECİLER TAHLİYE EDİLDİ"

Böcek ailesi hepimizi derinden üzdü. Bu konuda adli soruşturma hızlı şekilde başlatıldı. Soruşturma kapsamında tutuklamalar yapıldı, tahliller yapıldı. Zehirlenme sebebi dün gece açıklandı. Oteldeki ilaçlamadan kaynaklandığı ağırlık kazandı. Sorumlular ile ilgili tutuklama kararı verildi. Midyeci, lokumcu gibi işletmeciler için tahliye kararı verildi.

DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİ

Bununla ilgili açıklama yaptık. Ankara Bölge Mahkemesi'nin önünde olan bir konu bu. İlgililer de başvurusunu yaptı. Değerlendirmeyi bekleyeceğiz."

Çağla Taşçı
Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

EĞER BURADAN KISMİDE OLSA BİR AF ÇIKARSA CİNAYETLER İKİYE, ÜÇE KATLANIR...BENDEN SÖYLEMESİ GEÇMİŞ TECRÜBELERE BAKILMASI LAZIM ..

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

He he

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıesrefpasali:

AF suca tesviktir, iyi hal pismanlik gibi indirimler, yatari olan / olmuyan cezalar, Para cezalari... SUCA TESVIKTIR,

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıenginkaya7:

Uzaktan kumandali Bakan. !!

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhaşim TEKİN:

ehliyet affı vermeyin örgütçüleri içerden çıkarın.........

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.