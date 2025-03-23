Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
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Bakan Tunç: Sorumluluk makamında olanlar yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmalı

Bakan Tunç: Sorumluluk makamında olanlar yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmalı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı soruşturmanın devam ettiğine vurgu yapıp dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Bakan Tunç "Sorumluluk makamında olanlar toplumda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmalı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Ahmet Köksal, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ali Nuhoğlu, Alper Aydın, Mete Sarısaltun, Murat Abbas, Kamil Timur Delibaş, Eyüp Subaşı, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı, Buğra Gökçe, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz'ın tutuklanmalarına karar verildi.

41 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturmalar kapsamında Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin, Vahit Doğan, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Yusuf Yüce'nin de aralarında bulunduğu 41 kişi yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KENT UZLAŞISI' SORUŞTURMASINDA 3 TUTUKLAMA

'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedilirken, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın tutuklanmasına karar verildi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN BEKLENEN AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın devam ettiğine vurgu yapıp dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Bakan Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında isnat edilen suçlar bakımından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararları verilmiştir.

Yargısal süreçler, hukuk sistemimizde denetime açık şekilde ilerlemekte olup, ilgili soruşturmalar halen devam etmektedir. Hâkimler, bakmakta oldukları soruşturma ve kovuşturmalarda kararlarını verirken dosya kapsamı ile bağlıdır; isnat edilen suçlamalara ilişkin iddia, savunma ve deliller doğrultusunda hukuki bir sonuca ulaşırlar.

"HUKUKİ DEĞERLENDİRMELERİN SİYASİ ZEMİNE ÇEKİLMESİ YANLIŞTIR"

Bu çerçevede, yürütülen adli soruşturmayı bir "siyasi soruşturma" olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi Hukuk Devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder.

Hukuk Devleti ilkesine ve yargıya duyulan güvenin gereği olarak, sürecin tüm yönleriyle tamamlanması beklenmeli, yorum ve değerlendirmeler bu çerçevede itidalli bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki adalet, yalnızca Türk milleti adına karar veren bağımsız ve tarafsız yargı mercileri eliyle tecelli eder. Bu nedenle, sorumluluk makamında olanlar başta olmak üzere herkesin açıklamalarında daha dikkatli, özenli ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, toplumda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmaları gerektiği unutulmamalıdır."

Bakan Tunç: Sorumluluk makamında olanlar yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmalı

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (18)

Haber Yorumlarıfurkan.alanya:

Adalet bir gün size de Laz’m olacak Ve ben Eski Ak partili olarak Allah şahidim size oy vermyecegim dün gece CHP’li oldum

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

İsminde Adalet geçen ama adaletin yanından geçmeyen partinin emir kulu bakanı. Bakmaya devam et

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Haber Yorumlarıcq28j4nd22:

yau sizin her şeyiniz yalan birde büyük yalan!!!! bu ülkeyi bize nefret ettirdiniz helal olsun size.

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Haber YorumlarıSerdar Ulucan:

Ülkenin hakemi Partili başka ne diyebiliriz ki. Tüm sistem suan akp de değil mi kimi istese içeri tikabilir

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Haber YorumlarıSabri Sefünc:

Türkiye yi dolandıranları tutuklamak güzel ama iktidarda kendi içindekileri temizlemelidir tek taraflı olmamalı

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Haber Yorumlarıferhat toraman:

Türkiye Cumhuriyeti nin gerçek adaleti önünde elbet sizde hesap vereceksiniz merak etmeyin

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

Melih Gökçek dışarda İmamoğlu icerdeyse bana adaletten bahsetmeyin

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Haber YorumlarıYusuf Kanat:

siyasi yere çekiliyor akıl var mantık var resmen millet ti çıldırtacak işler yapıyorsunuz sen adaletin en tepesin den geldin seni tayip atamadı mı oraya sizin adaletle hiç alakanız yok

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

imamhatiplerin başörtülülerin yollarını kesen kararlar alırken yargı hiç siyasi davranmadı değil mi? Halk cahil, ne verirsen yiyor, onlarda biliyor halkın seviyesini ona göre yemliyorlar.

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Haber YorumlarıVedat Kuru:

Ben ak parti kadar temiz bir parti görmedim şimdiye kadar en ufak ne Belediye başkanları ne vekilleri ne bakanları hakkında ne yolsuzluk duydum gördüm hoca efendiyi gel bu hasret bitsin felan dediklerini duymadım işitmedim hepsi şerefi ile işlerini yapıyor 22 senedir hiç bir belediye başkanları harama el uzatmadı cumhurbaşkanları bile serveti azımsancak kadar azdır hatta ailesinin bile bir evleri arabaları varsa vardır olsa zaten bir yolsuzluk muhakkak yargı el atardı burası hukuk devleti

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