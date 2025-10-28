Bakan Tekin: G-20 toplantısında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle ilgili çok övücü cümleler aldık

SARIYER'DE Gümüşdere İlkokulu ve Ortaokulu Açılış Töreni'nde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , " Türkiye çok yakın bir zamanda gerçekten dünyada örnek gösterilecek bir ülke olacak. G-20 toplantısında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle ilgili çok övücü cümleler aldık. Gerçekten çok mutlu olduk. Çünkü yaptığımız program değişikliği, yani müfredat değişiklikleri hem çağın gerektirdiği koşullarda çocuklarımızı rekabete hazır hale getirecek hem de çocuklarımızı, Cumhuriyetin değerleri başta olmak üzere, bu ülkeyi, bu toplumu, bu milleti bir arada tutan temel referans değerler etrafında yetiştireceğiz" dedi.

Sarıyer, Gümüşdere İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılışı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla yapıldı. Açılış törenine Bakan Tekin'in yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı. Bakan Tekin ve Vali Gül burada öğrencilerle bir araya geldi, sınıflarda incelemelerde bulundu.

'TÜRKİYE DÜNYADA ÖRNEK GÖSTERİLECEK'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açılışta yaptığı konuşmada, "Türkiye çok yakın bir zamanda gerçekten dünyada örnek gösterilecek bir ülke olacak. Bugünlerde programlarımızı, yani müfredatlarımızı değiştirmiştik. Bakan Yardımcımız geçtiğimiz hafta Güney Afrika'da G-20 toplantısındaydı. G-20 toplantısında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle ilgili çok övücü cümleler aldık. Onları yakında basında paylaşacağız. Gerçekten çok mutlu olduk. Çünkü yaptığımız program değişikliği, yani müfredat değişiklikleri hem çağın gerektirdiği koşullarda çocuklarımızı rekabete hazır hale getirecek hem de çocuklarımızı, Cumhuriyetin değerleri başta olmak üzere, bu ülkeyi, bu toplumu, bu milleti bir arada tutan temel referans değerler etrafında yetiştireceğiz. Ama dediğim gibi, bu süreçte hepimiz kenetlenmeliyiz, hepimiz öğretmen arkadaşlarımızın yanında yer almalıyız" diye konuştu.

'LİSE İLE İLGİLİ DE ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ'

Açılışı gerçekleştirilen okulun hikayesine de değinen Bakan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 2022 yılında Hatem Kurt ablamızı ziyarete geliyor ve o ziyaret dönüşünde yerel siyasetçilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızı burada muhtarlarımız ve halk ile buluşturuyor. Bir talebiniz oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu talebinizi bize talimat olarak aktarıyor. Biz de burada bu okulumuzu tamamlamış durumdayız. Muhtarlarla da biraz önce konuştuk. Bir de lise talebi olduğunu söylediler. Değerli arkadaşlar, çok şükür Türkiye çok güçlü bir ülke ve yine çok şükür, bütün imkanlarını eğitime seferber eden bir Cumhurbaşkanımız var. O yüzden, bu tür talepler anında karşılanacak. Biz şimdi hemen bu konuyla ilgili çalışmalarımıza başlıyoruz" diyerek yeni müjdeyi de okul öğrencileri öğretmenler ve vatandaşlarla paylaştı.

'DEPREM BÖLGESİNDE OKULLARIMIZLA İLGİLİ BİR PROBLEM YOK'

Bakan Tekin açılışın ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Dün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen depremle ilgili açıklamada bulunan Bakan Tekin, "Öncelikle geçmiş olsun milletimize. Allah bizi inşallah bir daha böyle felaketlerle sınamaz. Çok şükür şu anda benim duyabildiğim kadarıyla bir can kaybımız yok. Bizim açımızdan baktığımızda da Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürümüzle de konuştum, henüz kendilerine intikal eden okullarımızla ilgili bir problem yok. Balıkesir il genelinde ve Manisa'nın beş ilçesinde, tedbiren bugün biliyorsunuz tatil. Zaten bugün yarım gün de okullarımız tatildi. Şu anda bize intikal eden bir problem yok. Tekrar milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.

'ÖĞRETMENLER SEMİNER DÖNEMİNDE EĞİTİME UZAKTAN KATILABİLECEKLER'

Bakan Tekin ara tatilde öğretmenlerin seminerlerinin de online olarak gerçekleşeceğini söyleyerek, "Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi eğitim-öğretim takvimimizde 9'uncu haftanın sonunda ara tatil uygulaması yapıyoruz. Bu ara tatilde de öğretmen arkadaşlarımız mesleki gelişim anlamında 'seminer dönemi' diye tanımladığımız, okulda bu haftayı eğitim-öğretime hazırlık haftası olarak değerlendiriyorlar. Biz de öğretmen arkadaşlarımızın bu anlamda eğitim-öğretim süreçlerine hazırlık yapabilmesi için tedbirlerimizi aldık. Şimdi biliyorsunuz, başladığımız günden beri öğretmen arkadaşlarla sürekli bu konuları istişare ediyoruz. Yine öğretmen arkadaşlarımızın bu seminer döneminin de yüz yüze değil de online olmasına yönelik talepleri vardı. Biz de değerlendirdik. Milli Eğitim Akademisi Başkanımız ve YTG Genel Müdürümüz bu konuda gerekli tedbirleri aldılar. ÖBA üzerinden uzaktan eğitimle inşallah bu seminer dönemini öğretmen arkadaşlarımız evlerinden veya istedikleri yerden uzaktan eğitime katılarak almış olacaklar. Öğretmen arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyoruz" diye konuştu.

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN OKULLARIMIZDA GÖRÜNÜR OLMASINI İSTEDİK'

Bakan Tekin, "Bu hafta Cumhuriyet Bayramı haftası. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Hepimiz için güzel bir hafta etkinliklerle dolu geçmesi gereken, milli birliğimizin ve beraberliğimizin ön plana çıkartılması gereken bir hafta. Ben bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyetimizi kuran ve bugünlere taşınmasına vesile olan herkese şükranlarımı sunuyorum, hayırla yad ediyorum. Şimdi, cumhuriyet değerlerinin gelecek kuşaklara aksettirilmesi, aktarılması konusunda en önemli ödevlerden bir tanesi bize düşüyor. Cumhuriyetin bu anlamda üç tane temel hususa dikkat etmemiz lazım. Birincisi, altında bulunmaktan ve üzerimizde dalgalanmasından onur duyduğumuz Türk bayrağı, bu anlamda bizim için milli birlik açısından değerli. İkincisi, Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün varlığı bizim açımızdan önemli. Üçüncüsü de Anayasamızın 104'üncü maddesi çok açık. Cumhuriyetimizi ve milli birlik beraberliğimizi temsil etmek durumunda olan kişi Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla biz okullarımızda çocuklarımız cumhuriyete ve cumhuriyetin değerlerine sahip çıksın diye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk bayrağının ve birliğimizi, beraberliğimizi temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımızın okullarımızda görünür olmasını istedik. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Bu konuda fikir beyan edenleri okuyorum, gerçekten çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

'2000 YILINDAN ÖNCE YAPILAN BİN 510 OKULUN TAMAMI ELDEN GEÇİRİLDİ'

Vali Davut Gül de açılışta yaptığı konuşmada, "Bildiğiniz gibi bu okul, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, vekillerimizin bu anlamda talebi Milli Eğitim Bakanımıza iletmesiyle birlikte, eski okulun depreme dayanıksız olduğu için yıkılıp yenisinin yapılmasıyla başladı. Kaç tane böyle okul elden geçirildi? 2000 yılından önce yapılan bin 510 okulun tamamı elden geçirildi. Bunun bin 432 tanesi ya güçlendirildi ya da yıkılıp yeniden yapıldı. Bu ne demek? Bazen dostlar arasında konuşurken 'Ya eskiden okul yok muydu?' deniyor. Eskiden okul vardı ama eskiden olan okullar, bu bin 432 okul gibi maalesef yeterince sağlıklı olmayan okullardı" dedi.

'BU OKUL 8 BİN 200 METREKARE'

Okulun fiziksel koşullarına ve İstanbul'daki genel duruma değinen Vali Gül, "Bu okul 8 bin 200 metrekare. Yani yaklaşık olarak bugünün parasıyla yapmak istesek 300 milyon liranın üzerinde bir para. Sarıyer'imizin genelinde de böyle. İki tane okulumuzda ikili eğitim yapılıyor ama inşaatı devam eden yedi okulumuz var. İstanbul'un genelinde de hamdolsun durumumuz iyi. Yüzde 72'den yüzde 20'lere düşen bir ikili eğitim durumumuz var. Münferit olarak bazı yerlerde bölgesel sorunlarımız var ama inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanımızın koordinasyonunda, bütün bakanlığımızın destekleriyle bu sorunu çözeceğiz" diye konuştu.