Bakan Tekin: Biz 'Fetih 1453' diyenlerle beraber yolumuza devam edeceğiz

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde düzenlenen Fetih Ruhu Yarışmaları Ödül Töreni'nde konuştu. Bakan Tekin, törende yaptığı konuşmada, "Siz istediğiniz kadar eleştirin. Biz fetih 1453 diyenlerle beraber yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Fetih Ruhu Yarışmaları Ödül Töreni'ne katıldı. Törende, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, öğrenciler ve davetliler de yer aldı. Konser etkinliğiyle başlayan program, Fetih Filmi gösterimiyle devam etti.

'TÜRKİYE'DE YILLARCA CEPHELEŞME OLUŞTU'

Törende konuşan Bakan Tekin, "Türkiye'de yıllarca farklı isimlerle adlandırılan bir cepheleşme oluştu. Buna kimisi sağ-sol dedi, kimisi merkez-çevre dedi. Bu tanımlamalarla farklı analizler yapıldı. Ben de madem buradayız, bir anekdottan hareketle bu kamplaşmayı analiz etmek istiyorum. O da bir siyasetçinin sözü 'Zulüm 1453'te başladı'. Türkiye'de iki grup insan oluşmuş durumda. Bir grup, 1453'e zulmün başladığı tarih olarak bakıyor. Biz de fethin yıldönümü olarak, fetih olarak bakıyoruz. Türkiye'de insanların dini inanç, ibadet hürriyetlerinin garanti altına alınması gerekli olan bir perspektiften bakarak İstanbul'u bu anlamda inançların özgürleştiği bir fetih olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ İLE ÇOCUKLARIMIZA TARİHİMİZİ ANLATIYORUZ'

Bakan Tekin, "Biz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocuklarımıza geçmişimizi, tarihimizi anlatırken doğru ve bilimsel kavramsallaştırmalarla yaklaşalım diyoruz ve müfredatımıza Mavi Vatan kavramını koyuyoruz. Biz, Lozan'daki adıyla müfredata Ege Denizi yerine Adalar Denizi ifadesini koyuyoruz. Maalesef Türkiye'de zulüm 1453 diyenlerin eleştirileriyle karşı karşıya kaldık. Tıpkı Yunanistan'da eleştirildiği gibi Türkiye'de de zulüm 1453 diyenler müfredat değişikliklerimizi eleştirdiler. Biz müfredatta coğrafi keşifler kavramının yerine sömürgeciliğin başlangıcı ifadesini kullandığımız için zulüm 1453 diyenler bizi eleştirdiler. Biz müfredatta Haçlı Seferleri yerine Haçlı Saldırıları ifadesini kullandığımız için zulüm 1453 diyenler bizi eleştiriyorlar" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZ PASKALYA, NOEL, CADILAR BAYRAMI KUTLAMASINLAR DEDİK'

Bakan Tekin, "Biz okullarımızda, çocuklarımız Paskalya, Noel, Cadılar Bayramı kutlamasınlar dedik, zulüm 1453 diyenler bizi yerden yere vurdular. Biz çocuklarımız okullarda Ramazan etkinlikleri yapsınlar dedi. Zulüm 1453 diyenler bizi mahkemeye taşıdılar, hakkımızda bildiriler yayınladılar, protestolar yaptılar, eylemler yaptılar" dedi.

'BİZ FETİH 1453 DİYENLERLE BERABER YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Tekin, "Biz Türkiye'de eğitim öğretim süreçlerine katkı vermek isteyen her kim varsa onlarla iş birliği yapacağız, protokol yapacağız ve bu yükü milletçe, toplumca paylaşacağız dedik. Vakıflarla, sivil toplum örgütleriyle, üniversitelerle, meslek örgütleriyle iş birliği yapacağız dediğim için zulüm 1453 diyenler bizi eleştiriyorlar. Ben de diyorum ki siz istediğiniz kadar eleştirin. Biz fetih 1453 diyenlerle beraber yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı