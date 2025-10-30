Haberler

Bakan Tekin, Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti

Bakan Tekin, Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti
Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Etimesgut'taki Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Etimesgut'taki Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Bakan Tekin, okul bahçesinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı, onlarla sohbet etti.

Okulda, gelirleri Gazze'ye bağışlanacak "Bir Okul Bin Umut Gazze" kermesini gezen Tekin, burada öğrenciler tarafından yazılan "Enerji Dedektifi" isimli kitapçığı inceleyerek, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce geliştirilmesi ve gelecek yılın eğitim öğretim döneminin başında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte dağıtılması talimatını verdi.

Daha sonra TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencileri tebrik eden Tekin, Liselerarası Elektrikli Araçlar Yarışması'nda "Alkar" adlı elektrikli aracı yaparak Türkiye ikinciliği elde eden öğrencilere, yazın Polonya'da düzenlenecek yarışmaya katılmaları için destek sözü verdi.

Tekin, okulun Güneş Santrali Kurulumu Atölyesi'ni inceleyerek, öğrencilerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ardından öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Tekin, müsteşarlığı döneminde proje okullarının hangi ihtiyaçlar doğrultusunda hayata geçirildiğini, şu an bu okulların durumlarına bakıldığında sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'de yeni bir sektör gelişiyor"

Ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı döneminde Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kendisi için ayrı bir değerinin olduğunu söyledi.

Tekin, bu okulun, proje okul formatıyla mesleki ve teknik eğitimi Türkiye'de geliştirme anlamında attıkları önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.

Okulun açıldığı dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak'a özellikle teşekkür eden Tekin, okulu planlarken kendisinden çok destek aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu okulu o zaman kurgularken iki amacımız vardı. Bir, yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'de yeni bir sektör gelişiyor. Bütün dünyada yeni sektör gelişiyor ve bu anlamda da bu konuda hem Ar-Ge çalışması yapacak hem de üretim süreçlerine katkı verecek nitelikli eleman istihdamıyla ilgili önemli bir açık ortaya çıkacağı belliydi. Biz de bu açığı doldurmak üzere bir okul tasarlayabiliriz, bu konuda çalışan, bu konuda üretim yapacak gençler yetiştirebiliriz diye düşünmüştük. İkincisi de yenilenebilir enerjinin ve enerji tasarrufunun toplumumuz için, dünya için ne kadar önemli olduğu konusunda farkındalık oluşturacak işler yapılabilir diye düşünüyorduk o zaman."

Okulda öğrencilerin enerji tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak için hazırladıkları "Enerji Dedektifi" kitapçığına değinen Tekin, şöyle konuştu:

"Tam da bu okulu kurarken hedeflediğimiz iki amaçtan ikincisine hitap ediyor. Önümüzdeki yıl ilkokullarda, en azından birinci sınıflarda çocuklarımızın ders kitaplarını ücretsiz dağıtıp masalarına bıraktığımızda birer tane de bu arkadaşlarımızın hazırladıkları kitapçığı koyabiliriz diye kendilerine taahhüt ettim, bir de anlaşma yaptık. Temel Eğitim Genel Müdürümüz ile ortak çalışacaklar. Bunu, geliştirebilecek yönleri varsa geliştirecekler. EBA'ya yükleyecek şekilde elektronik versiyonunu oluşturabilirlerse oluşturacaklar. Böylece çocuklarımıza kitapçığı ulaştırmış olacağız ama bu okuldan beklediğimiz ikinci faydayı da okulumuzun, öğretmenleri ve öğrencilerinin sağlamış olduğunu hep beraber görmüş olacağız."

"Barışı destekleyecek eğitimler vermeye davet ediyorum"

Bakan Tekin, okulda Filistin konusunda farkındalık oluşturmak için kermes etkinliği yapıldığının altını çizerek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bağımsızlık, adalet, insan hakları ve demokrasi gibi değerlerin insanlık için önemini öğrencilere anlattıklarını bildirdi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başladığında bir dakikalık saygı duruşuyla farkındalık oluşturduklarını anımsatan Tekin, bir önceki yılın eğitim öğretim döneminde ise "Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması" temasıyla farkındalık oluşturacak etkinlikler yaptıklarını hatırlattı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarından sonra yapılan ateşkese değinen Tekin, şunları kaydetti:

"Her ne kadar bugünlerde bu anlamda barışa uymadığına dair haberler alsak da İsrail'in, ümitliyiz barış konusunda. Barış eğer kalıcı olur ve bizim arzu ettiğimiz gibi iki devletli bir çözüm orada üretilirse orada Filistinli kardeşlerimizin yaşadıkları alanların yeniden ihya edilmesiyle ilgili olarak biz okullarımızda destek olabilecek şekilde kermes etkinliklerine başlamıştık. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu anlamda öncülük yaptı ve 'Biz Ankara'daki okullarda yapacağımız kermeslerle Filistin'de okul yapmak istiyoruz' dediler. Yanlış bilmiyorsam bugün yaklaşık 80 milyon lira civarında bu kermeslerden gelir elde edildi. Ben bu kermeslere katkı veren öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve buradan alışveriş yaparak Filistin'e destek olan herkese teşekkür ediyorum."

Tekin, dünyada eğitim sektörüyle ilgilenenlerin insan haklarına, demokrasiye, milletlerin bağımsızlığına saygı göstermelerine ilişkin eğitim öğretim programlarında yer verdiklerinde dünyada barışın, demokrasinin ve insan haklarının egemen olacağına inandığına dikkati çekerek, "Ben, tüm dünyada eğitim sektörlerini barışı destekleyecek eğitimler vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

