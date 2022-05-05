Bakan Soylu'ya meydan okuyan Ümit Özdağ'dan bir çıkış daha: Bu iş seninle benim aramda, cesaret edemezsen seni başka yerde bulurum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayında Suriyeli sığınmacılar konusunda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında gelen bir soruya çok sinirlenerek "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" açıklamalarında bulundu.

BAKAN SOYLU'YA MEYDAN OKUDU

Özdağ ise Bakan Soylu'nun sert sözlerine sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla yanıt vererek, "Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek." ifadelerini kullandı.

"CESARET EDEMEZSEN SENİ BAŞKA YERDE BULURUM"

Yeni bir paylaşımda bulunan Ümit Özdağ, tüm polislerin ve güvenlik görevlilerinin izni sonlandırılıp göreve çağrıldığı iddiasında bulunan bir mesajı alıntılayarak şunları söyledi:

"Süleyman, heyecanlanma. Ben tek başıma geliyorum. Bir çoğu benim akademide, istihbaratta öğrencim olmuş sevgili polis kardeşlerimin arkasına saklanma. Ben parti genel başkanı olarak gelmiyorum. Bu iş seninle benim aramda. Yarın karşıma çıkmaya cesaret edemezsen seni başka yerde bulurum."

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün TGRT Haber'in konuğu oldu. Bakan Soylu program kapsamında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Suriyeli mülteciler hakkındaki sözlerine yanıt veren Ümit Özdağ'ın ismini duyunca bir anda küplere dönen Soylu, "Hiç adam yerine koymam. Kabul etmem; bunun söylerseniz toplantıyı terk etmem. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" dedi.