Bakan Soylu: Oy vermeye ayıracağınız yarım saat, yüz yıllık geleceğinizi belirleyecektir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Osmanbey Tekstilcileri ve Şişlili İş İnsanları ile kahvaltıda bir araya geldi. Süleyman Soylu seçmenleri 28 Mayıs günü yeniden sandığa bekliyoruz dedi.

"FETÖ AMERİKANIN İSTİHBARAT BİRİMİDİR"

"SİZİ ALMIYORUZ MU DİYECEKTİK?"

"DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ORTADOĞU HATTININ MİĞFERİ OLACAKTIR"

"SİZLERİ 28 MAYIS'TA SANDIĞA BEKLİYORUZ"