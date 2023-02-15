Bakan Soylu'nun 'Her iki konuttan biri yıkıldı' dediği Antakya'daki son durum havadan görüntülendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Her iki konuttan biri yıkıldı" dediği Hatay'ın Antakya ilçesindeki son durum havadan görüntülendi. Felaketin 10'uncu gününde gelen görüntüler yürekleri sızlatırken, ilçenin yerle bir olduğu görüldü.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma ekipleri felaketin 10. gününde ümitle çalışmalarını sürdürüyor.

YÜREK SIZLATAN GÖRÜNTÜLER

Depremin en fazla etkilediği illerden biri de Hatay oldu. Felaketin 10'uncu gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Her iki konuttan biri yıkıldı" dediği Hatay'ın Antakya ilçesinden gelen görüntüler yürekleri sızlattı.

İLÇENİN BİR KISMI YERLE BİR OLDU

Enkaz çalışmalarının devam ettiği ilçede, bir çok bina kullanılmaz hale gelirken, ilçenin bir kısmının ise tamamen yıkıldığı görüntülendi.