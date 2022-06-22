Bakan Soylu, mezuniyet törenine giderken kazada ölen polis adayının kardeşi için taziyede bulundu

BALIKESİR'de Polis Akademisi Polis Eğitim Merkezleri 27'nci dönem eğitim programlarını tamamlayan 796 polis adayının mezuniyet törenine orman yangını çıkan Marmaris'te bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telekonla katıldı. Bakan Soylu, polis adayı Hakan Göğercin'in Balıkesir'deki mezuniyet töreni için Konya'dan gelirken içinde bulundukları otomobilin kamyona çarpması sonucu ölen kardeşi Hasan Göğercin (23) için taziyede bulundu, anne ve babasına acil şifa dileklerini iletti.

Balıkesir'de Polis Akademisi Polis Eğitim Merkezleri 27'nci dönem eğitim programlarını tamamlayan 796 polis adayının mezuniyet töreni düzenlendi. Telefonla katıldığı törende bulunmayı çok istediğini belirten ve şu anda Marmaris'teki orman yangını bölgesinde olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün kahramanlarımızın, aslanlarımızın karşısına çıkıp, görevine başlamadan önce onların ailelerine, kendilerine söyleyeceklerimi günlerdir zihnimde tasarlıyordum. Ama nasipten ötesi yoktur. Biz inanan insanlarız. Dün akşam itibariyle Marmaris'te başlayan yangın vesilesiyle şimdi birlikte bulunduğumuz kıymetli Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci hocamla birlikte buraya geldik. Akşamdan itibaren de burada kahraman olduklarını her gün fırsatta söylediğim ormancılarımız ciğerlerimizin yanmasına müsaade etmemek için büyük bir mücadele ortaya koymaya çalışılıyor. Gücümüz yettiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öncelikle buradan Marmaris'ten hürmetlerimi ve saygılarımı ifade ediyorum. Tam da ormanın içerisindeyiz şu anda. Nasıl bir müdahale edildiğini Sayın Bakanımızla beraber takip etmeye çalışıyoruz" dedi.