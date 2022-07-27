Bakan Soylu'dan önce teröristler sonra da şehitlerimiz için taziye mesajı yayınlayan ABD'ye sert tepki: Hiç samimi değil

Türkiye'nin Suriye'deki terör unsurlarına yönelik operasyonları devam ederken ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), geçtiğimiz günlerde Twitter'dan skandal bir paylaşıma imza attı. Öldürülen PKK/YPG'li teröristler için "kritik savaşçılardı" ifadesinin kullanıldığı paylaşımda taziye dileklerinde bulunulmuştu.

BİR TAZİYE MESAJI DA ŞEHİTLERİMİZ İÇİN

ABD Büyükelçiliği ise bugün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak terörle mücadele operasyonlarında şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı yayınladı.

Paylaşımda, "ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

SOYLU'DAN "HİÇ SAMİMİ DEĞİL" TEPKİSİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Büyükelçiliği'nin mesajına yönelik olarak "Hiç samimi değil. PKK yöneticisine resmî ağıt yakan ABD resmî makamlarının, Şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi, terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır. Hiç samimi değil..." açıklamalarında bulundu.