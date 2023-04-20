Bakan Soylu: 99 bin 245 personelimiz bayram boyunca görev yapacak

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle yapılan denetimlere katılarak, "Yaklaşık 99 bin 245 personelimiz bayram boyunca görev yapacaklar. Aynı zamanda hem helikopterle havadan trafik denetimlerimiz devam edecek. Bu denetimler trafik cezası yazmak için yapılan denetimler değil. Tam tersi bunlar rehberlik yapabilmek için, ölümlerin belki de en önemli sebeplerinden en yüksek sebeplerinden birisi olan süratin azaltılabilmesi için, aynı zamanda da bir farkındalık oluşturabilmek için yapılan denetimlerdir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı öncesinde memleketlerine ve tatile gidenlerin oluşturduğu trafiği denetlemek amacıyla Kocaeli ile İstanbul sınırındaki Gebze polis noktasına geldi. Görevli polislerle bayramlaşan Bakan Soylu, daha sonra ekiplerin kontrol amacıyla durdurduğu araçlardaki vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.