Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

İstanbul Küçükçekmece'de Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir apartman sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Bina faciasında enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çöken binayla ilgili sosyal medya hesabından bilgi paylaştı.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN AÇIKLAMA VAR

Özhaseki, " İstanbul'umuza, ülkemize geçmiş olsun. İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir binanın çökmesi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

"1,5 KAT KAÇAK OLARAK EKLENMİŞ"

İlk incelemeler sonucu binanın 36 yıl önce inşa edildiğini söyleyen Özhaseki, "Daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı.

"MÜHENDİSLİK STANDARTLARIN UYUM SAĞLANMADAN İNŞA EDİLMİŞ"

Özhaseki sözlerine şöyle devam etti; "Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır. Ekiplerimiz sahada incelemelerine devam ediyorlar, gelişmeleri anbean takip ediyoruz."