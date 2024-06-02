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Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

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İstanbul'da sabah saatlerinde çöken 3 katlı binada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Binayla ilgili kritik bilgileri paylaşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki "İlk incelememizde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir. 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı anlaşılmıştı" dedi.

İstanbul Küçükçekmece'de Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir apartman sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Bina faciasında enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çöken binayla ilgili sosyal medya hesabından bilgi paylaştı.

Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN AÇIKLAMA VAR

Özhaseki, " İstanbul'umuza, ülkemize geçmiş olsun. İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir binanın çökmesi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

"1,5 KAT KAÇAK OLARAK EKLENMİŞ"

İlk incelemeler sonucu binanın 36 yıl önce inşa edildiğini söyleyen Özhaseki, "Daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

"MÜHENDİSLİK STANDARTLARIN UYUM SAĞLANMADAN İNŞA EDİLMİŞ"

Özhaseki sözlerine şöyle devam etti; "Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır. Ekiplerimiz sahada incelemelerine devam ediyorlar, gelişmeleri anbean takip ediyoruz."

Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Mehmet Özhaseki İstanbul Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Murat Çetin:

İmar barışı ile kaçak kat sorunu bitmiştir sayın bakanım . Deniz kumuda 2000 öncesi tüm binalarda var

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ahyed yıldız:

Özcanın beyin ölümü gerçekleşmiş olduğu için kaale almayın:)

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Seko Seko:

Şuan istanbul arnavutköy e dürüst bir belediye başkanı geldi 1 aydır 80 ev i yıkıyor hepsi kaçak imarsız denetlemesiz yapmış şuan oradaki uyanıklar aglıyor sandılarki seçim kargaşasında binayı dikelim öyle böylede belediye ye para verip geçirtiriz olmadı adam yıkıyor şuan hepsi magduru oynuyor maşallah okadar fakirlerki 4 kat atmışlar halk suçlu tek suçlu halk

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nuran:

E niye bu gerçekler şimdi açığa çıkıyor? 36 yıldır devlet, belediye nerede ????

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Kara Murat:

Herkes her şeyin farkında. ama bir çözüm yok. çözüm yüksek maliyetler içeriyor. buna ne devletin nede vatandaşın gücü var. kentsel dönüşüm ve toki bu konuda en iyi çözümler gibi gözüküyor ama oda nere kadar.

yanıt6
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ahyed yıldız:

Laiklik geldiğinden beri insanlarda vatan millet sevgisi ALLAH korkusu diye bir şey kalmadı. Hepsi sözde kaldı. Laiklik gitmeli islam hukuku gelmeli. İslam ile topluma ALLAH korkusu vatan millet sevgisi yeniden aşılanmalı.

yanıt4
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Adem yıldız:

İstanbulub çoğunluğu böyle. Küçükçekmece büyükçekmece bağcılar esenler göngören zeytinburnu ortaköy saymak ile bitmez 36 yıl yine insanlara barınma sağlamış . Büyük ihtimal zemin kat dükkan ve dükkanların kullanımı nedeniyle alt kat zayıflayınca bina çöktü. Fırın da olmuştur lokanta da vs sonuçta cadde üzeri bir bina kim bilir ne işkence ettiler zemin kata

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sade vatandaş:

eskiden yapılan bnaların tümü deniz kumuyla yapıldı aslında deniz kumu elenip deniz kabuklarından ayrılır ve yıkanarak içindeki tuz ayrılırsa çok dayanıklı bir beton malzemesi elde edilir ama eskiden her seçim öncesi ruhsatsız ve kaçak binaları aceleden yaparken kimse bunları dikkate almadı

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Abdullah Civelek:

İmar affından yararlanmış mi kaçak katlar için sayın bakan onuda soylermisin

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