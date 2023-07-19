Bakan Özhaseki: Ciddi yasalar çıkararak, İstanbul'u depreme hazırlamamız gerekiyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da riskli gözüken 1,5 milyon yapıyı dönüştürmek zorunda olduklarını belirterek, "Haftaya çalışmalara başlıyoruz. İstanbul için özel bir birim kurarak baştan sona düşündüklerimizi en hızlı bir biçimde yapmamız gerekiyor. Ciddi yasalar ortaya koyarak, hızlı bir şekilde bizim İstanbul'u depreme hazırlamamız gerekiyor" dedi.

Bakan Özhaseki, Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya geldi. Özhaseki, deprem bölgesindeki şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması ve İstanbul'un depreme hazırlanması konularının en önemli gündem maddeleri olduğunu söyledi. Özhaseki, İstanbul'un deprem açısından dünyadaki en riskli 10 büyükşehirden birisi olduğunu söyledi. Özhaseki, İstanbul'da 39 ilçede kentsel dönüşüm yapıldığını, 2012'de kentsel dönüşüm yasası çıktıktan sonra 800 bine yakın binanın yenilendiğini, bir taraftan devam eden çalışmaların olduğunu belirtti. Özhaseki, "İstanbul'da 5,8 milyon civarında bağımsız birim var. Bunun 1,5 milyonu riskli gözüküyor. Ama 600 bin konut ilk etapta çok daha riskli ve yıkılabilecek bir yapı olarak gözüküyor. Bir an önce 600 bin bağımsız birimi, akabinde de riskli gözüken 1,5 milyon yapıyı dönüştürmek gibi bir zorunluluğumuz var. Bunu üzerimizde büyük bir vazife olarak görüyoruz" dedi.

'4 KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR'

Özhaseki, yerinde dönüşüm projesi için bölgede 22 noktada yapı dönüşüm ofisi açtıklarını, müracaatları da 17 Temmuz'da almaya başladıklarını söyledi. Özhaseki, 38-40 saat içinde 36 bin 825 kişinin projeye müracaat ettiğini söyleyerek, "Saatte 1000 kişi müracaat ediyor. Demek ki doğru yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde müracaatların ne kadar olacağını göreceğiz. Amacımız; bir an önce şehirlerin normale dönmesi, dışarıda kalan vatandaşlarımızın güvenilir konutlara kavuşması" diye konuştu.