Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Özer: "Okullar arası başarı farkı azalacak"

Güncel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Eğitim malzemelerini taşıyan tırlar Tırların uğurlanması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anaokulları ve Ana Sınıfları İçin Hazırlanan Eğitim Materyali ve Donatım Malzemelerini İllere Uğurlama Töreni'ne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması

Eğitim malzemelerini taşıyan tırlar

Tırların uğurlanması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anaokulları ve Ana Sınıfları İçin Hazırlanan Eğitim Materyali ve Donatım Malzemelerini İllere Uğurlama Töreni'ne katıldı. (3)

Kaynak: AA / Müjdat Genç - Güncel

Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title