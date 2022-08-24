Bakan Özer: "Okullar arası başarı farkı azalacak" Güncel Haberler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Eğitim malzemelerini taşıyan tırlar Tırların uğurlanması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anaokulları ve Ana Sınıfları İçin Hazırlanan Eğitim Materyali ve Donatım Malzemelerini İllere Uğurlama Töreni'ne katıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Eğitim malzemelerini taşıyan tırlar Tırların uğurlanması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anaokulları ve Ana Sınıfları İçin Hazırlanan Eğitim Materyali ve Donatım Malzemelerini İllere Uğurlama Töreni'ne katıldı. (3) Güncel Kaynak: AA / Müjdat Genç Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Özer: 'Okullar arası başarı farkı azalacak' - Haberler

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