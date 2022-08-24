Bakan Özer: "Okullar arası başarı farkı azalacak"
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Eğitim malzemelerini taşıyan tırlar Tırların uğurlanması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anaokulları ve Ana Sınıfları İçin Hazırlanan Eğitim Materyali ve Donatım Malzemelerini İllere Uğurlama Töreni'ne katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması
Eğitim malzemelerini taşıyan tırlar
Tırların uğurlanması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anaokulları ve Ana Sınıfları İçin Hazırlanan Eğitim Materyali ve Donatım Malzemelerini İllere Uğurlama Töreni'ne katıldı. (3)
Kaynak: AA / Müjdat Genç - Güncel