Milli Eğitim Bakanı Özer, Katar'da Lusail Üniversitesini ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Katar'daki temasları kapsamında Lusail Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali bin Fetais Al Marri ile görüştü.

Bakan Özer, görüşmede iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerin hem diplomatik ilişkileri hem dostluk ilişkilerini güçlendirdiğini belirtti.

Katar ve Türkiye arasındaki eğitim iş birliğinin 2015'te imzalanan Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması ile önemli bir ivme kazandığını kaydeden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katar ile ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Ülkeler arası ilişkilerin güçlenmesinde çimento etkisi yapan kültür ve eğitimdir. Bu anlamda yeni neslin, iki ülkeyi de karşılıklı olarak bilmesi ikili ilişkilerin güçlenmesinde çok önemli. Ben Maarif Vakfı tarafından üniversitenize gönderilen öğrencilere ev sahipliği yaptığınız için şükranlarımı sunuyorum. Burada öğrenci sayılarından ziyade sürdürülebilirlik önemli."

Yakın dönemde Katar'da eğitim alanında önemli iş birliklerine imza atacaklarına inandığını dile getiren Özer, "Üniversitenizde açacağımız Türkçe öğretim merkezi de Katar'dan Türkiye'ye gelecek öğrenciler için önemli bir merkez olacak. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı olarak ilişkilerin güçlenmesi için gereken ne varsa yapmaya hazırız. Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin çok daha güçlü hale gelmesi eğitimciler olarak bizlerin de sorumlulukları arasında." diye konuştu.

Bakan Özer'i ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirten Al Marri de iki ülkenin gençleri için yürütülen iş birliği neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan memnun olacaklarını söyledi.

Öğrencilerin ülkeler arası ilişkilerin güçlenmesine katkı sunduğunu vurgulayan Marri, devletler arası ilişkilerde temel alanın kültür olduğuna işaret etti.

Bakan Özer, ülkedeki Türk Kışlası'nı da ziyaret etti

Bakan Özer, Katar temasları kapsamında Türk ve Katar ordusunun ortak görev yaptığı Halid bin Velid Kışlası'nı da ziyaret etti.

Katar'ın başkenti Doha'da faaliyet gösteren Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nda görevli Türk askeri ile bir araya gelen Özer, onlara Türk halkından selamlar getirdiğini belirtti.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Özer, askerlere emekleri ve fedakarlıkları için teşekkür etti. Bakan Özer daha sonra şeref defterini imzaladı.