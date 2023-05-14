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Bakan Muş'un sandığından Erdoğan çıktı

Bakan Muş'un sandığından Erdoğan çıktı

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TİCARET Bakanı Mehmet Muş'un Samsun'da oy kullandığı sandıktan Recep Tayyip Erdoğan'a 177 oy çıkarken, Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 72 oy çıktı.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş'un Samsun'da oy kullandığı sandıktan Recep Tayyip Erdoğan'a 177 oy çıkarken, Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 72 oy çıktı.

?Ticaret Bakanı Mehmet Muş, oyunu Samsun'un İlkadım İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu'ndaki 1039 nolu sandıkta kullandı. 288 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhur İttifakı'nın Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 177 oy çıktı. Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 72 oy çıkarken Sinan Oğan 28 oy çıktı. Muharrem İnce'ye 1 oy çıkarken 5 oy boş, 5 oy ise geçersiz sayıldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersin Demir - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Muş Samsun Güncel Haberler

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