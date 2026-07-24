Bakan Memişoğlu'ndan Trabzon Şehir Hastanesi için tarih: Hedefimiz Kasım sonu itibariyle ilk hastamızı almak

Haber: Esra Nur Pervan

(TRABZON)- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak, "Hedefimiz Kasım sonu itibariyle bu hastaneye ilk hastamızı almak" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Trabzon'da Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hastanenin fiziki olarak tamamlandığını belirten Memişoğlu, geçici kabul sürecinin devam ettiğini, cihaz ve malzeme alımlarının ise büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Memişoğlu, hedeflerinin kasım ayı sonunda ilk hastayı kabul etmek olduğunu belirtti.

Trabzon'un sağlık alanında bölgenin en güçlü illerinden biri olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon sağlık anlamında çok geçmiş kültür olan, üniversiteleriyle, tıp fakülteleriyle, insan gücüyle sağlık anlamında bu bölgenin lider illerinden bir tanesi. Bu şehir hastanesinin insanlarımızın hizmetine girmesiyle Trabzon sağlıkta en üst seviyeye ulaşmış olacak. Biz bununla ilgili değerlendirmeleri yaptık, brifing aldık. Gördüğünüz gibi hastanemiz fiili olarak bitmiş durumda. 17 Temmuz'dan müteahhidimiz geçici kabul ile ilgili dilekçesini vererek şu anda testleri yapılmakta. Bununla beraber de biz de bakanlık olarak cihazımızın, malzememizin alım süreçlerinin neredeyse yarısını bitirmiş durumdayız. Hedefimiz Kasım sonu itibariyle bu hastaneye ilk hastamızı almak.

"İNŞALLAH BÖLGENİN MERKEZİ OLACAK"

Bu hastanenin faaliyete geçmesiyle birlikte Trabzon'daki yatak kapasitemizde istediğimiz yüzde 29, 10 bin kişi düşen yatak kapasitesi 29'a ulaşmış olacak kamu hastanelerinde. Bu da esasına iyi bir rakam. Biz burada Trabzon'da şehir hastanesinde bütün tedavileri yapabilecek, dünyanın en ileri teknoloji cihazlarını kullanabilecek fiziki yapıyı gerçekleştirmiş durumdayız. Hekimlerimiz de bu konuda yeterli. İnşallah bölgenin merkezi olacak. Sadece bölgeyi değil, esasında Gürcistan'ından İran'ına her türlü yabancı hastalığa da hizmet edebilecek bir binadayız. Herkese hayırlı olsun. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Şubat 2023'ten başlayan bugün itibariyle artık sonuna geldiğimiz yaklaşık 265 bin metrekareye de izolatörleriyle depremi tamamen izole edebilecek modern teknolojisiyle hizmete sunacağımız bu hastanede sizleri misafir ettik."

"MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

Şehir hastanelerinin açılış ve taşınma süreçlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon'da herkesin merak ettiği iki şey var. Ne olacak, hangi hastanelere taşınacak onları da söyleyeyim. Kemik Hastanesi ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ni buraya taşıyacağız. Kanuni Hastanemiz aynı şekilde Doğu bölgesinde sağlık hizmetine eğitim araştırma olarak devam edecek. Bunun yanında Numune Hastanesi'nin sağlık hizmetini de buraya taşıyacağız eski Numune Hastanesi'ni. Fatih Hastanemizde de hizmetlere devam edeceğiz. İnşallah Fatih Hastanesi'ni yenileyerek merkezde de bir hastanemizin yeni bir şekilde hizmetine devam etmesini sağlatacağız. Samsun Ordu bu şekilde aynı şekilde daha resim açılışlarını yapmadık. Onlar da taşıma süreçleri başladı. Samsun'da hizmet de başladı. İnşallah Sakarya'yı, Urfa'yı şehir hastanesi olarak da çok kısa zamanda bu seviyeyi getireceğiz sonra da Rize var. Böylece Diyarbakır, Mardin bunların hepsini de yavaş yavaş milletimizin hizmetine sunacağız."

Kaynak: ANKA