Bakan Memişoğlu'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'a "geçmiş olsun" mesajı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'a geçirdiği rahatsızlık nedeniyle acil şifalar diliyorum. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut