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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Japonya'dan gelen heyetle sağlık iş birliğini görüştü

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Japonya'dan gelen heyetle sağlık iş birliğini görüştü
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Japonya Temsilciler Meclisi Üyesi ve Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Daimi Komisyonu Başkanı Masaki Ogushi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede sağlık alanındaki iş birliği imkanları, 'Üreten Sağlık Modeli' vizyonu kapsamındaki projeler ve sağlık bilgi sistemleri konularında ortak çalışmalar değerlendirildi.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Japonya Temsilciler Meclisi Üyesi ve Temsilciler Meclisi Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Daimi Komisyonu Başkanı Masaki Ogushi ile bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Japonya Temsilciler Meclisi Üyesi ve Temsilciler Meclisi Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Daimi Komisyonu Başkanı Masaki Ogushi ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde, sağlık alanındaki mevcut ve potansiyel iş birliği imkanlarını ele aldık. Özellikle Üreten Sağlık Modeli vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projeler ile sağlık bilgi sistemleri konusunda geliştirebileceğimiz ortak çalışmaları değerlendirdik. Nazik ziyaretleri için Sayın Başkan'a ve kıymetli heyet üyelerine teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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