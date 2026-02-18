Bakan Memişoğlu: 2025'te 2 milyon 200 bin kadına ücretsiz meme kanseri taraması yaptık

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "2025 yılında ülke genelinde yaklaşık 2 milyon 200 bin kadınımıza ücretsiz meme kanseri taraması yaptık. 1 milyon 800 bin vatandaşımıza ise rahim ağzı kanseri taraması gerçekleştirdik. Gebe okullarımız ile 939 bin 538 anne adayını eğitim programlarımıza dahil ettik" dedi.

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Erdoğan, sağlık alanının fırsat eşitliğinin en temel boyutlarından bir tanesi olduğuna dikkat çekerek, "Sağlık hizmetine erişim yalnızca bir kamu hizmeti değil, aynı zamanda sosyal adaletin de en somut göstergesi. Bugün Sağlık Bakanlığımız, yaklaşık 1,5 milyonluk personel yapısıyla ülkemizin en büyük kamu kurumlarından biridir ve bu yapının yüzde 57'sini kadın çalışanlarımız oluşturmaktadır. Bu tablo, sağlık sektörünün kadın istihdamı açısından taşıdığı önemi açıkça göstermektedir ancak mesele yalnızca istihdam değildir. Kadın sağlığı hizmetleri, anne ve çocuk sağlığı politikaları, koruyucu sağlık hizmetleri, şiddet mağduru kadınlara yönelik sağlık süreçleri, ruh sağlığı destek mekanizmaları ve kırsal bölgelerde sağlık hizmetine erişim gibi başlıklar kadın erkek fırsat eşitliği perspektifiyle ele alınması gereken temel alanlardır" dedi.

MEMİŞOĞLU: SEZARYEN ORANLARINDA İLK KEZ YÜZDE 12,3'LÜK BİR DÜŞÜŞ SAĞLADIK

Ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, komisyona sunum yaptı. Bakan Memişoğlu, 12'nci Kalkınma Planı'nda, Bakanlığın kadın-erkek fırsat eşitliği kapsamındaki sorumluluk ve iş birliği alanlarının açıkça belirlendiğini ifade ederek, "Bu kapsamda; evlilik öncesi ve yeni doğan taramalarının yaygınlaştırılması, çocuk, kadın ve üreme sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi, anne ve bebek kayıplarının azaltılması, fırsat eşitliği eğitimlerinin verilmesi ve kadın personel istihdamının artırılması öncelikli çalışma alanlarımızdandır. Ayrıca 2024-2028 Stratejik Planımızda eşitliği güçlendirmeye yönelik hedef, gösterge ve izleme mekanizmaları oluşturduk. Belirlediğimiz hedefleri, performans göstergeleri üzerinden düzenli olarak izliyor ve değerlendiriyoruz. Saygıdeğer komisyon üyeleri, plan ve programlarımız doğrultusunda kadınlarımızın sağlığında önceliği koruyucu hizmetlerle birlikte tarama, izlem ve eğitim programlarına verdik. 2025 yılı verilerimiz, bu alandaki kararlılığımızı açıkça ortaya koymaktadır. 2025 yılında ülke genelinde yaklaşık 2 milyon 200 bin kadınımıza ücretsiz meme kanseri taraması yaptık. 1 milyon 800 bin vatandaşımıza ise rahim ağzı kanseri taraması gerçekleştirdik. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan 'Normal Doğum Eylem Planı'yla, tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarında ülkemiz tarihinde ilk kez yüzde 12,3'lük bir düşüş sağladık. 'Her gebeye ebe' modeliyle, 2025'in son 6 ayında 415 binin üzerinde gebemize birebir danışmanlık hizmeti sunduk. 'Misafir Anne' uygulamasıyla 7 bin 717 gebemizi güvenli ortamlarda ağırlayarak risklerin önüne geçtik" açıklamasında bulundu.

'PERSONELİMİZİN 514 BİN 280'İ KADIN'

Son 1 yılda 1 milyon 38 bin 484 anne adayını izlediklerini vurgulayan Memişoğlu, doğum sonu bakım programı kapsamında 925 bin 946 vatandaşa lohusalık döneminde destek verdiklerini belirterek, "Gebe okullarımız ile 939 bin 538 anne adayını eğitim programlarımıza dahil ettik. Yüksek riskli gebe izlem sistemiyle riskli gruptaki vatandaşlarımıza ilgili branşlarda randevu önceliği sağlıyoruz. 211 kamu sağlık tesisimizi anne dostu hastane haline getirdik. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında geliştirdiğimiz 'Annelik Yolculuğu Mobil Uygulaması'nı, gebelikten doğuma ve emzirmeyle 0-2 yaşına kadar tüm süreci kapsayacak şekilde ücretsiz erişime açtık. Bakanlığımız kadın istihdamında öncü kurumlardan biridir. Bakanlığımızda çalışan toplam 896 bin 260 personelimizin 514 bin 280'i, yaklaşık yüzde 57'si kadındır. Yönetim kademelerinde ise merkez ve taşra teşkilatımızda şube müdürü ve işçi görevlerde 3 binden fazla kadın yöneticimiz ile yüzde 32'lik bir temsil oranına ulaşmış durumdayız. Bu oranı daha da yukarı taşımak, kadın personelimizin karar alma mekanizmalarındaki gücünü artırmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Kadın çalışanlarımızın iş ve aile hayatı dengesini korumak için somut adımlar atıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile iş birliği içinde 81 ilimizde sağlık tesislerimizdeki kreş alanlarını yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

'127 BİN KADINA DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLAR KONUSUNDA EĞİTİM VERDİK'

Halihazırda ülke genelinde sağlık tesislerimize hizmet veren toplam 52 kreşte 3 binden fazla çocuğa kucak açtıklarını söyleyen Memişoğlu, "2025 yılında yürürlüğe giren yasal düzenlemeyle bin 932 kadın personelimiz yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanmıştır. Erkek personelimiz de talep halinde ücretli babalık iznini kesintisiz olarak kullanabilmektedir. Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleriyle kadın çalışanlarımızın kariyerlerini destekliyor, çalışma ortamlarını kalite standartları doğrultusunda iyileştiriyoruz. Kadın sağlığını yalnızca fiziksel boyutuyla değil, ruhsal ve sosyal yönleriyle birlikte ele alıyoruz. Bu kapsamda 2025 yılında, 5 bin 984 kadına intiharı önleme, 31 bin 701 kadına çocuk istismarını önleme ve çocuk izlenme merkezi hizmetleri, 40 bin 790 kadına çocuk ve ergen ruh sağlığı, 47 bin 728 kadına yetişkin ruh sağlığı desteği sağladık. 44 bin 942 kadına aile içi şiddetle mücadele, 41 bin 781 kadına madde kullanım bozukluğu, 127 bin 904 kadına davranışsal bağımlılıklar konusunda eğitim ve destek verdik. 63 bin 368 kadına obezite ve egzersiz, 105 bin 687 kadına kişisel gelişim, 23 bin 286 kadına damgalama ve ayrımcılığı önleme hizmeti sunduk. Ayrıca 160 bin 70 kadına 0-18 yaş sağlıklı çocuklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon desteği sağladık. Bununla birlikte, 80 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile tam bağımlı raporu bulunan hastalarımızın raporlarını randevu almaksızın yeniliyoruz. Hedefimiz; her vatandaşımızın eşit fırsatlara sahip olduğu, kadın çalışanlarımızın emeğinin karşılığını aldığı ve güvenle çalıştığı bir sağlık sistemi inşa etmektir" diye konuştu.

