Bakan Kurum, Sıfır Atık Forumu kapsamında ikili görüşmelerde bulundu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Forumu kapsamında Azerbaycan, Rusya, Suriye, İran, Özbekistan, Karadağ, Mali ve Malezya'nın çevre ve iklim alanındaki temsilcileriyle ikili görüşmeler yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Vakfı'nın, Birleşmiş Milletler (BM) işbirliğiyle "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla dün İstanbul'da düzenlediği Uluslararası Sıfır Atık Forumu, 104 farklı ülkeden katılımcı, 118 uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcilerini bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "onur konuğu" olduğu forumda Bakan Kurum, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari, Karadağ Mekansal Planlama, Şehircilik ve Devlet Mülkiyeti Bakanı Slaven Radunoviç, Mali Çevre, Temizlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Doumbia Mariam Tangara, Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ve COP29 Başkanı Muhtar Babayev, Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abdukhakimov, Malezya Konut ve Yerel Yönetimler Bakanı Nga Kor Ming, Rusya Devlet Başkanlığı İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev ve Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Mohammed Anjarani ile ikili ve heyetlerarası görüşmelerde bulundu.

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Shina Ansari ve BM temsilcileri ile görüşmelerine de eşlik eden Kurum, muhataplarına çevre, şehircilik ve döngüsel ekonomi alanında yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Bakan Kurum, görüşmelerinin tümünde Türkiye'nin deprem bölgesinde yürüttüğü asrın inşa seferberliğini anlattı.

Öte yandan Kurum, Azerbaycan heyeti ile Türkiye'nin COP31 başkanlığına adaylık sürecini de ele aldı.