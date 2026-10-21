Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Kurum, RAMS'ta İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli olduğunu açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Kurum, RAMS'ta İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli olduğunu açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakan Murat Kurum, RAMS projesinde İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 metrekare inşaat alanı payı olduğunu, İBB'nin projeye doğrudan ortak olduğunu açıkladı. Kurum, projenin 2022'de Sarıyer Belediyesi teklifi ve İBB onayıyla hayata geçtiğini belirtti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, RAMS projesine ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Ayazağa'da 'dereye imar izni verildi' dediğiniz proje, Sarıyer Belediyesi'nin teklifiyle, 2022'de İBB'nin onayıyla hayata geçmiştir. Bu projede İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 metrekare inşaat alanı payı vardır. Yani İBB projeye doğrudan ortaktır" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin genel kurul toplantısında RAMS Projesi'ne yönelik iddialarına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Özgür Bey, Ayazağa'daki acılar üzerinden siyaset yapıyorsun ama söylediğin her şey yalan! Hem İBB'nin projeye ortak olduğundan haberin yok, hem de belediyelerinizin sorumluluklarından. Ayazağa'da 'dereye imar izni verildi' dediğiniz proje, Sarıyer Belediyesi'nin teklifiyle, 2022'de İBB'nin onayıyla hayata geçmiştir. Bu projede İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 m² inşaat alanı payı vardır. Yani İBB projeye doğrudan ortaktır. Bakanlığımızın sürece dahil olmasının tek nedeni de Sarıyer Belediyesi'nin inşaat ruhsat sürecini uzatması nedeniyle mağdur olan 950 hak sahibinin sorununun çözülmesi içindir. Ayrıca bölgedeki derenin ıslahı, dere üzerindeki yapıların yıkılması tamamen belediyelerin sorumluluğundadır. Tavsiyem, bir şeyi açıklamadan önce ilgililerine sorun, sonra böyle komik duruma düşüyorsunuz. Ha sordunuz da yine de algı için bu iftiraları atıyorsanız; açık açık söyleyelim; boşuna uğraşmayın! Belediyelerinizdeki iş bilmezliklerini, yolsuzluklarını bu yalanlarınızla örtemeyeceksiniz!" ifadelerine yer verdi.

BAKANLIĞIN ONAYINA SUNULMUŞ

Bu arada, 2025 yılında söz konusu projenin Sarıyer Belediye Meclisi'nin aldığı karar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onayıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayına sunulduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 328 sitede yayınlandı.
Country müzik şarkıcısı Megan Moroney: Kırmızı halıda iç çamaşırsız yürüdüm

Kırmızı halıdaki zor anını anlattı: İç çamaşırsız yürümek zorundaydım
Seray Kaya’dan ayrılık söylentileri sonrası dikkat çeken mesaj

Büyük aşk sona mı erdi? Ünlü oyuncudan dikkat çeken paylaşım
Altın fiyatlarında işler tersine döndü! Gözler Fed’in faiz kararında

Altın yatırımcısının keyfini kaçıran gelişme! Üst üste 4. gün
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alevi gençten 'Cenabet gezmenin zararları nelerdir?' sorusuna bomba yanıt

Alevi gençten "Cenabet gezmenin zararları neler?" sorusuna bomba yanıt
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil birçok ilde sis, doğuda sağanak var

Yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 4 şirket inceleme altında
Dronla vurulan araçtaki adam diri diri yandı! Dehşet anlarını gözyaşlarıyla kaydetti

Araçtaki adam diri diri yandı, o anları kaydederken kendini tutamadı
Otomobille motosiklet çarpıştı! 2 kişi olay yerinde can verdi

Otomobille motosiklet çarpıştı! 2 kişi olay yerinde can verdi
Deprem profesörünün beslenme sırrı şaşırttı: Tam 20 tane yiyor

Deprem profesörünün beslenme sırrı şaşırttı: Tam 20 tane yiyor