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Bakan Kurum, Londra'da İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı Miliband ile görüştü

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı Ed Miliband ile bir araya gelerek COP31 vizyonu, iklim finansmanı ve enerji dönüşümü konularını ele aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, İngiltere'nin başkenti Londra'da Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı Ed Miliband ile bir araya geldi.

"Londra İklim Eylem Haftası" kapsamında Londra'da resmi temaslarda bulunan Bakan Kurum, Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı Miliband ile görüştü.

Kurum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İki ülke arasındaki işbirliği alanlarını değerlendirdiğimiz görüşmede, COP31 vizyonumuzu paylaştık; iklim finansmanı, enerji dönüşümü, elektrifikasyon ve Sıfır Atık başlıklarında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Bakan Miliband'a destekleri için teşekkür eden Kurum, "Birleşik Krallık'ın COP süreçlerinden edindiği tecrübe ile temiz enerji dönüşümü alanındaki birikiminin, COP31 hazırlıklarına önemli katkılar sunacağına inanıyorum." ifadesine yer verdi.

Londra İklim Eylemi Haftası başladı

Dünyada iklim eylemini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Londra İklim Eylemi Haftası (LCAW) başladı.

Bu yıl 20-28 Haziran'da 8'incisi düzenlenen LCAW, dünyadaki en geniş kapsamlı bağımsız iklim organizasyonları arasında yer alıyor.

LCAW'a bu yıl 75 bin katılımcı beklenirken hafta boyunca Londra'nın farklı bölgelerinde 1000'den fazla etkinlik düzenlenecek.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
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