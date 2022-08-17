Bakan Kurum: En büyük sosyal konut projesini cumhurbaşkanımız Eylül ayı içerisinde açıklayacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Sayın Cumhurbaşkanımız Eylül ayı içerisinde açıklayacak. İnşallah, konut projemizi açıkladığımızda da toplumun tüm kesimlerini mutlu edecek, tüm kesimlerin beklentisini karşılayacak ve bu manada da fiyatların ve kiraların daha da düşüşe geçeceği bir süreci hep birlikte göreceğiz" dedi.

"30 BİN ACİLEN DÖNÜŞMESİ GEREKEN KONUT VAR"

Bakan Kurum, Esenler'de gazetecilerle bir araya geldi. 19 Ağustos'ta Esenler'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerine teslim edilecek 2 bin 30 konut hakkında bilgi veren Bakan Kurum, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TÜM DİNAMİKLERİNİ TAKİP EDEREK BU SÜRECİ YAKİNEN TAKİP EDİYORUZ"

"UYMUYORSA BU GEMİYİ GELDİĞİ YERE GERİ GÖNDERECEĞİZ"

"40 YILLIK ÇAMI KESERKEN ÇEVRECİ DEĞİLSİNİZ"

"YIK KARDEŞİM NE DURUYORSUN?"

"SADECE KİRA YARDIMI YANİ BU YIL 1 MİLYAR LİRA YAPMIŞIZ BAKANLIK OLARAK"

"İNŞALLAH YAPARLAR DAHA FAZLASINI YAPSINLAR DAHA GÜZELİNİ YAPSINLAR"

"1100 LİRADAN, 1500 LİRAYA ÇIKARACAĞIZ"

Kurum, kira desteğinin tüm Türkiye için geçerli olduğunu ifade ederek "Tabi tüm Türkiye'de bizim bölgesel olarak verdiğimiz kiralar var, bu kiraların hepsine o artış kat sayısında yapacağız. 2 bin liraya kadar da orada kira yardımı yapıyoruz yani o alanlarda da artış söz konusu olacak. Dolayısıyla, sadece kira desteği verdiğimiz yerlerde 1100 liradan, 1500 liraya çıkaracağız. Mevcutta Bakanlığımızın da o süreçte taşınma, kira yardımı verdiği alanlardaki bölgesel farklılıkları vakfımızda işte 2 bin lira olanlarda da aynı artış söz konusu olacak" dedi.