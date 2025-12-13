Bakan Kurum'dan "Yerinde Dönüşüm Projesi"yle yapımı tamamlanan sosyal konutlara ilişkin paylaşım Açıklaması

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yapımı tamamlanan konutlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile Kahramanmaraş merkezli depremleri ardından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen 18 ilde Yerinde Dönüşüm Projesi başlattı.

Bu kapsamda depremlerin ardından 18 ilde yürütülen ve 30 Haziran'da başvuru süreci tamamlanan projeyle bugüne kadar 121 bin bağımsız bölüm faydalandı.

Projeyle zemin etüdü yapılan bölgelerde vatandaşların orta, ağır veya yıkık olan evlerini yerinde yeniden inşa edilmesi sağlandı.

Yerinde Dönüşüm kapsamında yıkılan ya da hasar gören konutlar için vatandaşlara 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve 40 bin lira proje desteği sağlanırken, iş yerleri için 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi ve 40 bin lira proje desteği verildi.

Öte yandan ahırlı konutlar için de 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi ve 40 bin lira proje desteği imkanı sunuldu.

27 Aralık'ta 455 bininci konut teslim edilecek

Bakanlık koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçi ile devam eden asrın inşa seferberliğinin de yıl sonunda tamamlanması öngörülüyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı planlanan son teslim töreninde deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısı 455 bine ulaşacak.

"11 ilimizde zamana karşı yarışıyoruz"

Bakan Murat Kurum da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Yerinde Dönüşüm Projesi ile 5 ay içinde yapımı tamamlanan konutlara yerleşen vatandaşların düşüncelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurum, "Vatandaşlarımıza anahtarlarını bir an önce teslim etmek için 11 ilimizde zamana karşı yarışıyoruz. Yerinde dönüşüm ile 5 ayda sağlam ve güvenli yuvalarına kavuşan Karadaş ailesi artık geceleri huzurla uyuyor." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum'un paylaştığı videoda konuşmasına yer verilen ev sahiplerinden Habil Karadaş, 5 ayda konutların yapımının tamamlandığını belirterek, "Gece rahat bir şekilde uyuyoruz. Gündüz rahat bir şekilde uyanıyoruz. Devletimiz olmasaydı bunların hiçbiri olmazdı. Hibe kredi yani biz yaptıramazdık kendi imkanlarımızla. Devletimiz buradan hiç gitmedi ki. Hala eli Kahramanmaraş'ın üzerinde. Aynı kat aynı bina aynı cephe olarak bize teslim edildi." dedi.