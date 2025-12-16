2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... Murat Kurum: Deprem Bölgesinin Şantiye Şefiyim

(TBMM) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kendisi için "Şantiye şefi" ifadesini kullanmasına ilişkin, "Şantiye şefi diyerek kendince yapılan işi küçültüyor. 11 ili ayağa kaldırmak, deprem bölgesini bitirmek şantiye şefliği ise şantiye şefliği yapmak bizim için büyük bir gururdur. Deprem bölgesinin şantiye şefiyim" dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bakanların bütçe sunumları ve Grup Başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından soru-cevap işlemine geçildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yapılan ihalelere yönelik eleştirilere ilişkin şunları söyledi:

"Tüm ihaleler öncelikle yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Rekabet ve şeffaflık ilkelerine uygun bir şekilde e-ihale yapılarak ve bu ihaleler basın ve yayın kuruluşlarıyla paylaşılarak gerçekleşiyor ve tüm süreçler de A'dan Z'ye şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Yapılan ihalelerde ekonomik açıdan en uygun teklifi veren, teknik ve mali yeterliliği sağlayabilen firmalar, en düşük teklifi verip açık bir şekilde rekabetle bu işleri alıyorlar. Bugüne kadar Afet Bölgesi'nde yapılan ihalelere bakıldığında 300'ün üzerinde farklı firmanın da ihaleyi aldığını göreceksiniz. Dolayısıyla afet bölgesinde işi şansa değil, ehline bırakıyoruz. Biz bu milletin tek bir kuruşunun boşa harcanmasına, birilerinin haksız kazanç elde etmesine asla ve asla izin vermeyiz."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kendisi için "Şantiye şefi" ifadesini kullanmasını şaşkınlıkla karşıladığını söyleyen Bakan Kurum, Koçyiğit'e şöyle tepki gösterdi:

"Umarım bir gün deprem bölgesine gidip ülkemizin bu gururuna ortak olursunuz. 'Şantiye şefi' diyerek kendince yapılan işi küçültüyor. 11 ili ayağa kaldırmak, deprem bölgesini bitirmek şantiye şefliği ise şantiye şefliği yapmak bizim için büyük bir gururdur. Deprem bölgesinin şantiye şefiyim. Diyorsunuz ki '15'inci günde devlet yoktu.' Devlet oradaydı. Biz ilk saat itibariyle oradaydık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 ilimize koştuk. Siz ellerinizi ovuşturdunuz, 'Şimdi bittiler. Enkaz altında kalırlar, yapamazlar, bitiremezler' dediniz. Bitirdik. 455 bin konutu alnımızın akıyla tamamladık. Bu işler size kalsaydı 11 ilimiz, 11 ildeki vatandaşlarımız hala enkaz altındaydı."

"TOKİ'yle rant ve mağduriyet kelimelerinin yan yana gelmesini esefle kınıyoruz"

Bakan Kurum, TOKİ'ye ilişkin eleştirileri de şaşkınlıkla takip ettiğini belirterek, "1 milyon 750 bin sosyal konut yaparak, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapan, Türkiye'nin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin sosyal konutla milletimize kapı aralayan ve asrın felaketinde tek bir binasında bile çatlak olmayan, dimdik ayakta kalan TOKİ'yi eleştirirken herkesi biraz daha insaflı olmaya davet ediyorum. Bu kapsamda Türkiye'de milyonlarca aileye yuva kuran TOKİ'yle rant ve mağduriyet kelimelerinin yan yana gelmesini esefle kınıyoruz" dedi.

Bakan Kurum, İstanbul'daki kentsel dönüşüm hamlelerine ilişkin de, "Her iki kentsel dönüşüm projesinden Bir tanesini İstanbul'da yaptığımızı ifade etmiştim. Yine aynı kararlılıkla bu dönüşümü yapacağız ve İstanbullu hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kentsel dönüşümü milletimizin istikbal ve ülkemizin istiklal davası olarak görüyoruz ve böyle de görmeye devam edeceğiz."