Bakan Kurum'dan İstanbul'a uydu kent müjdesi: 10 bin konutun temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la atacağız

İstanbul'da uydu kentler kurulacağını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutların temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte atacaklarını belirtti. Bakan Kurum, "Biz 1.5 milyon riskli konutumuzun 500 binini olduğu yerde yapacağız. Kalan 500 bin konutumuzu da uydu kentler kuracağız." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da ve deprem bölgesinde yapılacak konutlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, İstanbul'a uydu kentler kurulacağını belirtti.

İSTANBUL'A UYDU KENTLER YAPILACAK

Bakan Kurum, şunları söyledi: "İstanbul'da uydu kentler kuracağız. Rezerv alanları neden oluşturduk? Biz 1.5 milyon riskli konutumuzun 500 binini olduğu yerde yapacağız. Kalan 500 bin konutumuzu da uydu kentler kuracağız. İnşallah ilk 10 bin konutun temelini Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile atacağız… Sayın Cumhurbaşkanımızla bu ay içerisinde Ataşehir'de İstanbul Finans Merkezi'ni açacağız. 2,5 milyon metre kare alanda 50 bin kişi istihdam edilecek.

"RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖY KONUTLARIMIZI TESLİM EDECEĞİZ"

Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle köy konutlarımızı teslim edeceğiz. Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte depremin üzerinden 66 gün geçmesine rağmen 100 bin konutu başlatmış oluyoruz. Bu önemli başarı.100 bin konutu 4'le çarptığınızda 400 bin kardeşimizin evi, yuvası, mutluluğu demek.

"BOŞ VAAT VERMEK ÇOK KOLAY"

Boş vaat vermek çok kolay, hele hele seçim sürecinde. Nasılsa sırtınızda küfe yok, yapamayacağınız, gerçekleştiremeyeceğiniz bütün hayalleri vatandaşınıza söyleyebilirsiniz. Ama biz hiçbir zaman böyle bir siyaset yapmadık. Biz projelerimiz, eserlerimizin üzerinden eser siyaseti yaptık. Gerçekleştiremediğimiz hayali, oradaki kardeşlerimizi istismar edecek hiçbir vaatte bulunmadık.

"ELİNDEN TUTAN MI VARDI?"

Madem yın Kılıçdaroğlu ücretsiz yapmak istiyor. İzmir'de deprem oldu. Neden orada bedava konut yapıp, depremzedelere vermedi. Elinden tutan mı vardı?"