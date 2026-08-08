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Bakan Kurum Hatay'da Esnafla Buluştu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hatay Konut Belirleme Kurası ve Antakya Arasta Çarşısı Anahtar Teslim Töreni" için gittiği Hatay'da 75. Yıl Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hatay Konut Belirleme Kurası ve Antakya Arasta Çarşısı Anahtar Teslim Töreni" için gittiği Hatay'da 75. Yıl Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Kurum, Hatay ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Hatay Valiliğinde ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yapan Bakan Kurum, daha sonra kentte saha incelemesi yaptı.

Vatandaşların güllerle karşıladığı Kurum, 75. Yıl Bulvarı'nda esnafı ziyaret ederek, sohbet etti.

Yeni inşa edilen bir iş yerinin açılışını gerçekleştiren Bakan Kurum, "Güzel Hatay yeniden ayağa kalkıyor, dükkanımız hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Kurum'a, Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk eşlik etti.

Kaynak: AA
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