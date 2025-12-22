Haberler

Bakan Kurum'dan deprem bölgesi için 'Tohum' filmi paylaşımı

Bakan Kurum'dan deprem bölgesi için 'Tohum' filmi paylaşımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen iller için hazırlanan 'Tohum' filminin görüntülerini paylaştı.

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen iller için hazırlanan 'Tohum' filminin görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen iller için hazırlanan 'Tohum' filminin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum'un, "Ektiğimiz tohumlar yuvaya döndü, açtığımız kapılarda umutlar yeşerdi. 11 şehri ilmek ilmek dokuduk, çiçek gibi kentleri yeniden kurduk. Bu gurur Türkiye'nin" mesajının yer aldığı paylaşımda 11 ilde tamamlanan afet konutlarının görüntüleri kullanıldı.

Paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bize güvenin, bize inanın. Biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık ve bırakmayız" mesajı da yer aldı.

ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ 455 BİN KONUTLA TAMAMLANIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde deprem bölgesinde devam eden çalışmalar bu ayın sonunda tamamlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinde yıl sonunda teslim edilen konut sayısı 455 bine yükselecek. Son teslim töreni 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da düzenlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fidan'ın uyarısından saatler sonra terör örgütünden saldırı! Anında müdahale geldi

Komşuda ortalık karıştı, teröristlere anında müdahale geldi
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Türk askeri 2 yıl daha o ülkede kalacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı

Vahşi cinayetin ardından soluğu kuyumcuda almış
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

İrfan'a büyük şok! Fener kariyeri bitti
Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı

Vahşi cinayetin ardından soluğu kuyumcuda almış
Salih Özcan harekete geçti! Ocak ayında Süper Lig'e gelmesi an meselesi

Yıllardır bekleniyordu! Süper Lig devine imza atması artık an meselesi
MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT'ten terör örgütüne ağır darbe! Binlerce kilometre ötede yakalandı
title