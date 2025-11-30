Bakan Kurum'dan Cemal Öztürk için Taziye Mesajı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. Kurum, Öztürk'ün kaybı nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefatı sebebiyle taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kurum, NSosyal hesabındaki mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"26 ve 27. dönem milletvekilimiz, kıymetli ağabeyimiz Cemal Öztürk'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Başımız sağ olsun."
Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel