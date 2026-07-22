Bakan Kurum'dan 6 Şubat depremleri sonrası Adıyaman'da inşa edilen köy evlerine ilişkin paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Gölbağ köyünde 6 Şubat depremlerinin ardından yapımı tamamlanan köy evlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından 32 köy evinin tamamlandığı Gölbağ köyüne ilişkin yaptığı paylaşımda, depremzede Hamdi Demirtaş'ın "Devlet, babalığından fazlasını yaptı." sözlerini alıntılayarak, "Adıyamanlı hemşehrilerimiz çok beğendi. Asrın inşası ile yeniden ihya ettiğimiz Gölbağ köyümüz nasıl olmuş." ifadelerini kullandı.

Görüntülerde görüşlerine yer verilen hak sahibi Bedir Kahveci, "Mümkün değil ben yapamam. Bir temel atamam. Şu manzara dünyanın malına değer. İçine girince şaşırıyorsun hangi odaya giresin." dedi.

Yeni evlerinin umduğundan çok daha güzel olduğunu ifade eden Hamdi Demirtaş, "Baraj ayağının altında temiz hava, temiz oksijen, tertemiz bir yaşam alanı. Memnunuz biz. Beklediğimizden fazlası karşımıza çıktı. Devlet, babalığından fazlasını yaptı." diye konuştu.

Abdullah Akbulut da "Gördüğümde vallahi heyecanlandım, devlet yaptığı için çok da gurur duydum. Devletin yaptığı hiçbir bina yıkılmadı. Allah esirgesin, demir gibi ayakta duruyor." değerlendirmesini yaptı.