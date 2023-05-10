Bakan Kurum, Çekmeköy'de Erzurumlularla buluştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erzurum'daki gerginliğe ilişkin, "Yaşananlar, Erzurum'un güzel insanına mal edilemez. Erzurum her zaman duruşuyla örnek olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler, seçimde yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Çekmeköy Erzurumlular Derneğini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'un, Milli Mücadele'nin kalesi, Anadolu'nun kilidi, Türkiye'nin tapusu ve direnişin sembolü Nene Hatun'un memleketi olduğunu söyledi.

Erzurum'un tarihi zenginlikleri ve mert insanıyla Türkiye'nin en kıymetli şehirlerinden biri olduğunu dile getiren Kurum, "Selçuklu ve Osmanlı mirası kadim şehrimiz Erzurum'a katkı sağlamak, dadaşların alın teri dökerek yazdığı tarihe destek olmak için büyük gayret içerisindeyiz. Erzurum'umuza, Erzurum'un yiğit insanlarına hizmet etmekten onur duyuyoruz. Bu anlayışla bugüne kadar Erzurum'un dört bir yanına hizmet ettik. Eser verdik, sizlerin dualarını, desteklerini aldık. Erzurum da her zaman büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzde yanımızda oldu, 'Cumhur İttifakı' dedi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en güçlü destekçisi oldu." ifadesini kullandı.

AK Parti hükümetleri tarafından Erzurum'a son 21 yılda 45 milyar lirayı aşkın yatırımın yapıldığını belirten Kurum, sadece Bakanlık olarak, Erzurum'da sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı yatırımlarına kadar toplam 10 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Erzurum'da TOKİ tarafından sosyal donatılarıyla beraber tamamlanan 10 bin konutu vatandaşlara teslim ettiklerini aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Erzurum'a yeni bir tarih, kültür ve yeşil aksı kazandırdık. Kale etrafındaki millet bahçesini, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami ve Narmanlı Camisi'nden Hacı Cuma'ya kadar birleştirerek, yeşili ve tarihi buluşturduk. Bu aksın çevresindeki görüntü kirliliğini de tamamen ortadan kaldırdık. Erzurumlu kardeşlerimiz tarihi Kent Meydanı'na yeniden kavuşurken, buraya gelen her misafirimiz, büyük bir meydandan başlayarak adeta bir tarih ve kültür yolculuğuna çıkacak. Yine Erzurumluların yaşam kalitesini artıracak, şehrin hemen hemen her yerinde 12 millet bahçesi projemize hızla devam ediyoruz. Tüm bu projelerle, Erzurum'un çevresini, doğasını koruyor, evlerini, dükkanlarını yeniliyor, ekonomisine, istihdamına katkı sunuyoruz. Çünkü biz, milletimiz bizden ne isterse onu yapıyor, ne zaman yanında olmamız gerekiyorsa yanlarında soluk alıyoruz."

"Yaşananlar Erzurum'un güzel insanına mal edilemez"

Bakan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum gezisinde yaşanan olaylara da değinerek, bunları asla tasvip etmediklerini vurguladı.

Yaşanan olaylar nedeniyle Erzurumluları suçlamayı, valiyi ve belediye başkanını tehdit eder şekilde konuşmayı da kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşananlar, Erzurum'un güzel insanına mal edilemez. Erzurum her zaman duruşuyla örnek olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler, seçimde yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar. Milletimizi tahrik etmeye çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar. Aziz milletimiz bu oyuna gelmez. Şanlı Erzurum, Milli Mücadele'nin karargah şehridir. Nene Hatun'un torunları, herkesin niyetini çok iyi bilir. Erzurum'a kara çalmaya çalışanlara, beceriksizliklerini ikbal siyasetiyle örtmeye çalışanlara en güzel cevabı 14 Mayıs'ta sizler vereceksiniz, Erzurum verecek, Türkiye verecek."

Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde pazar günü gerçekleştirilen mitingin sloganının "Türkiye Sana Emanet" olduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 85 milyonluk büyük Türkiye ailesine emanet olduğunu belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, şöyle devam etti:

" Recep Tayyip Erdoğan, bizim mazimizdir, bugünümüzdür, yarınımızdır. 5 bin yıllık tarihimizin, 1000 yıllık Anadolu yürüyüşümüzün emanetidir. Üç kıtada şehirler inşa etmiş, yedi iklimde çiçeklerle konuşup bülbüllerle dertleşmiş büyük bir ecdadın emanetidir. Cumhurbaşkanımız bize, 'Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' diyen Mehmet Akif'in emanetidir. Recep Tayyip Erdoğan bize, eli nasırlı babaların, ağzı dualı anaların, yavrularımızın emanetidir. 'Allah'ın yarattıklarına şefkat et, rahmet bul' diyen Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin emanetidir. 'Eliniz, kolunuz, fikriniz sağlam oldukça, bu dünyada yenemeyeceğiniz zorluk yoktur' diyen Kazım Karabekir'in emanetidir. Bu emanete, canımızla, ruhumuzla, kalbimizle, gönlümüzle sahip çıkacağız. Reisimizin yanında aslanlar gibi duracağız. Onun yoldaşı olacağız. Liderimize sahip çıkacağız."

Erzurumluların, bugüne kadar kendilerine güçlü şekilde destek verdiğini anımsatan Kurum, bu seçimlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na büyük destek vereceklerine inandığını kaydetti.