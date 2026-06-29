Haberler

Bakan Kurum'a Pazarlar Belediyesince "fahri hemşehrilik beratı" verildi

Bakan Kurum'a Pazarlar Belediyesince 'fahri hemşehrilik beratı' verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Kütahya Pazarlar Belediyesi tarafından fahri hemşehrilik beratı verildi. Bakan Kurum daha önce de deprem bölgesindeki çalışmaları nedeniyle birçok ilin fahri hemşehrisi ilan edilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Kütahya Pazarlar Beledisince "fahri hemşehrilik beratı" verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve Adil Biçer ile Pazarlar Belediye Başkanı Birol Demirci ve ilçe belediye başkanlarını makamında kabul etti.

Kabulde, Başkan Demirci, Bakan Kurum'a, Pazarlar Belediyesince alınan karar doğrultusunda hazırlanan "fahri hemşehrilik beratı"nı takdim etti.

Kabule ilişkin NSosyal'deki hesabından paylaşım yapan Kurum, "Şehrimiz için yapılacakları konuştuk, önemli kararlar aldık. Toplantı sonrası Pazarlar Belediye Meclisi tarafından şahsıma layık görülen fahri hemşehrilik beratı için gönülden teşekkür ediyorum. Milletimizle gönül bağının en kıymetli simgelerinden bu beratı almaktan onur duydum. Aziz milletimize hizmet yolunda her daim omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaları nedeniyle daha önce Gaziantep, Malatya, Hatay, Elazığ ve Osmaniye'nin de fahri hemşehrisi ilan edilmişti.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek

İran'a, aylarca vurduğu ülkeden milyarlar akacak
Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi

ABD'den 500 milyon dolarlık ihale! Listede Türkiye de var

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Uğurcan'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Sıcağın etkisiyle sirke dolu pet şişenin patladığı an kamerada

Bir anda bomba gibi patladı
Jhon Duran, Galatasaray'a transfer oluyor

El sıkışıldı! Ezeli rakibe imza atıyor
TFF'den yabancı kuralı ile ilgili yeni karar

Hacıosmanoğlu baskılara dayanamadı! Geri adım atıyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor

40 yıldır Mekke'de mahsur! Yaşlı adam Türkiye'ye çağrıda bulundu
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Sözleri tepki çeken komedyen Deniz Göktaş için harekete geçildi
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti