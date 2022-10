Bakan Kurum: "Üniversitelerimizi sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu birer yerleşke haline getirmek istiyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Üniversitelerimizi sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu birer yerleşke haline getirmek istiyoruz. Her bir kampüsümüzde enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını, yenilenebilir enerji ve sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız." dedi.

Bakan Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK Beyaz Salon'da düzenlenen "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü" imza törenine katıldı.

Kurum, konuşmasında, iklim değişikliği nedeniyle yaşanılan olumsuzlukların şiddeti, sıklığı her geçen gün daha çok hissedilen afetlerin şehirlere, vatandaşın canına, malına zarar verdiğini, iklim değişikliği ile mücadelede dikkatli olunması gerektiğini hatırlattığını kaydetti.

"Biz istiyoruz ki evlatlarımız, sahip olduğumuz doğal zenginlikleri kitaplardan, ekranlardan değil, doğayla iç içe yaşayarak öğrensinler." diyen Kurum, 5 yıl önce başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin tüm sektörleri ilgilendirdiğini, yeşil kalkınmayı temel aldığını ve büyük bir başarı sağladığını ifade etti.

Sıfır Atık'ın millet bahçeleri ile ormanlaştırma, ekolojik koridor çalışmaları, temiz enerji yatırımları, çevreci sanayi projeleri ve farkındalık çalışmalarıyla dünyada da önemli bir etki oluşturduğunu belirten Kurum şunları kaydetti:

"Bu anlamda Birleşmiş Milletlerde imzalanan 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı' ile de Sıfır Atık, dünyanın geleceğini tehdit eden israfa dur demek için, küresel bir çevre seferberliğine dönüşmüş durumdadır. Biz de Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına yakışır şekilde bütün üniversitelerimizde, belediyelerimizde, kamu kurum ve kuruluşlarımızda, okullarımızda kısacası şehirlerimizin tamamında Sıfır Atık uygulamasını yaygınlaştırıyoruz. Şu an 101 üniversitemiz Sıfır Atık Temel Seviyesi Belgesi almış durumdalar. Bu kapsamda diğer üniversitelerimizden de beklentimiz, Sıfır Atık Yönetmeliği'nde belirtildiği gibi tüm hazırlıklarını, tüm uygulamalarını yapmalarıdır."

Geçen yıl Dokuz Eylül Üniversitesinin akademik yılı açılış töreninde "İklim Dostu Kampüs, Sıfır Atık Üniversite" hedeflerini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Kurum, iklim elçileriyle gençler arasında bir çevre gönüllülüğü hareketi başlattıklarını söyledi. Kurum, iklim elçilerinin dünyada yaşanan küresel krize karşı bir farkındalık oluşturduğunu, onların sesiyle bu konuda, çok daha etkin bir mücadele verdiklerini bildirdi.

Bakan Kurum, "Bu yıl tüm üniversitelerimizin akademik yılı açılış törenlerinde iklim elçilerimiz birer konuşma yapacaklar. İklim konusunda 209 üniversitemizden gençlerin sesiyle ve çağrısıyla bu yılki eğitim ve öğretim başlayacak. İklim elçilerimizden çıkacak bu ses ülkemizin tamamında dalga dalga yayılacak ve ortak evimiz dünyamızın geleceği için hep birlikte yürüyüşümüze kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

"Üniversitelerimizde Sıfır Atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız"

Kurum, bugün yapılan protokolle Türkiye'nin yeşil dönüşümü, 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedeflerinin önemli bir sonucu olan iş birliği protokolünü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve YÖK Başkanlığı ile imzaladıklarını söyledi.

Kurum protokole ilişkin şunları kaydetti:

"Bu protokolün bir icrası olacak. En önemlisi de anlayış değişikliğini tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Üniversitelerimizi sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu birer yerleşke haline getirmek istiyoruz. Her bir kampüsümüzde enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını, yenilenebilir enerji ve Sıfır Atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız."

Gittiği her ilde gençlerle bir araya geldiğini ve gençlere geleceğe güvenle bakmaları için iklim değişikliği konusunda verdikleri mücadeleyi anlatmaya gayret gösterdiklerini aktaran Kurum, dünyanın yeni bir döneme girdiğini, doğal kaynakların sınırsız olmadığı bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu protokolle ortaya konulan hususların geliştirilmesi için hocalarımızla, üniversitelerimizle, öğrencilerimizle, daha etkin bir çalışma yürütmek istiyoruz. 8,5 milyon üniversite okuyan gencimiz var. Buradan da onlara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin Türkiye'nin bu en büyük genç, çevre gönüllülüğü hareketine ortak olun, siz de bu harekete katılın. Biz her bir üniversitede kuracağımız iklim ve Sıfır Atık kulüplerine her türlü desteği vereceğiz. Maddi, manevi ve teknik her türlü desteği vererek üniversitelerimizde seferberlik ruhuyla sürecimizi yürüteceğiz. Üniversitelerimizi ve şehirlerimizi sürdürülebilir kılmak için gençlerimizin göstereceği çaba gayret ve samimiyetle olacaktır. Biz hep gençlerimizle birlikte hareket ettik, gençlerimizin sesine kulak verdik ve bu yolda her zaman bizim yol arkadaşımız oldular. Üniversite yönetimlerimizden de beklentilerimiz bu manada çok büyük. Bütün dünyanın konuştuğu, iklim, çevre, Sıfır Atık ve döngüsel ekonomi konularında eğitim programlarının ve faaliyetlerinin sayısının artırılmasını talep ediyoruz. Bu kapsamda da bize düşen ne sorumluluk varsa yapmaya hazırız."

Bakan Kurum, akademisyenlere de çağrı da bulunarak yürüttükleri saha ve literatür çalışmalarında daha fazla öğrenciye görev ve sorumluluk vermelerini beklediklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda "İklim Kanunu" çalışmalarını hazırladıklarını, hedefleri 50 yıllık vizyon çerçevesinde ortaya koyduklarını söyleyen Bakan Kurum, üniversitelerden ve gençlerden yapacakları çalışmalarda destek beklediklerini vurguladı.