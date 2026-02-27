Bakan Kurum: 2 milyondan fazla konutu dönüştürdük

İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Edirne'de AK Parti İl Başkanlığı'nın bir tesiste düzenlediği iftar programına katıldı. Burada konuşan Kurum, vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek şunları söyledi:

"Bugün bizleri bu salonda bir araya getiren iki güzel var. Biri gönüller sultanı Ramazan, diğeri Türk'ün süsü olan vefa. Evet, 12 ayın içinde sultanlık nasıl Ramazan'a yakışıyorsa; vefa da en çok bizim güzel milletimize yakışıyor. Şair ne güzel söylemiş; 'Yırtın bütün giysileri, bize yeter vefa elbiseleri.' Bugün aramızda şehitlerimizin evlatları var; Balkan coğrafyasında yüzlerce yıl boyunca vefanın sancağını tutmuş yiğitler var; Evlad-ı Fatihan var. Evet, biz şehitlerimizi unutmuyoruz, unutamayız. Çünkü biz, Selanik'ten Anadolu'ya göçe zorlandığı vakit; evden çıkarken kapının önündeki toprağı bir mendile saran, 'Bu toprak evladımın beşiğinin altındaydı' diyen; 'Evim gitse de, toprağım benimle duracak' diyen vatanperver annelerin evlatlarıyız. Çünkü biz; Manastır'da akşam sofrasındayken 'Yarın sabah yola çıkılacak' haberini alan; ama başını dik tutarak, 'bir gün mutlaka döneceğiz'diyen ve sofrayı toplamadan evden çıkan ninelerin çocuklarıyız. Biz Üsküp'te, biz Bosna'da, biz Selanik'te ezanlar susturulunca, 'Ezan susarsa, hafıza susar' diyerek camilere koşan, her vakit ezan okunsun diye sıraya giren, çoğu o köylerde can veren dedelerin torunlarıyız. İşte biz buyuz. İşte Edirne budur. İşte Trakya, Balkanlar, Anadolu budur. İşte Türkiye budur."

'TÜRKİYE'Yİ ESKİ TÜRKİYE OLMAKTAN KURTARDIK'

Ramazan ayının bereketi ve güzelliğinin her yerde olduğunu belirten Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Ramazan okullarımızda çocuklarımızın kalbinde. Ramazan Külliye'de, yediden yetmişe herkes milletin evinde. Ramazan, asrın felaketinde gözyaşı silinen afetzede kardeşlerimizle beraber yaptığımız 'Yeni Evim İlk İftarım' sofralarında. Bu muazzam tablo asla bir tesadüf değildir, tam aksine bu milletin tercihidir, istikametidir, gerçeğe dönüşmüş hayalidir. Biz hep birlikte bir karar verdik ve bundan çeyrek asır önce 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyen bir liderin yanında saf tuttuk. ve bugün, Türkiye'yi eski Türkiye olmaktan kurtardık. Bugün Türkiye, kendi töresine, örfüne, kültürüne, inancına dört elle sarılan; bu bereketle; her imtihandan güçlenerek çıkan bir ülkedir. Bugün Türkiye, asrın felaketiyle sarsılsa da yıkılmayan, yarım milyon yuvayı milletine teslim eden bir ülkedir. Emin olun kardeşlerim bunu bütün dünya takdir ediyor. Bugün bütün dünya bir yandan Bayraktar TB3'ü, TCG Anadolu'suyla destan yazan Türkiye'yi; Türkiye'nin yiğit liderini, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı konuşuyor. Ben sizlerin huzurunda bu büyük vizyonun sahibi olan liderimize, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. ve elbette; çeyrek asırdır tüm badirelere göğüs geren, ve bugün ilk günkü aşkla 'niyetimiz bir, inancımız bir, hedefimiz bir' diyerek milletimizle kucaklaşan dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum."

'ÇEYREK ASIRDA EDİRNE'MİZE 43 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK'

Türkiye Yüzyılı'na inananların safı genişledikçe Türkiye'nin geleceğe daha emin adımlarla yürüdüğünü söyleyen Bakan Kurum, "Bu kutlu yürüyüşün ilham kaynağı ise Edirne'mizdir. Bu şuurla çeyrek asırda Edirne'mize 43 milyar liralık yatırım yaptık. 27 milyarlık yatırımımıza da canla başla devam ediyoruz. Bugün, Ev Sahibi Türkiye diyerek başlattığımız Yüzyılın Konut Projesi'nde Edirne'miz için 2 bin 530 yuvamızın kuralarını çektik. İşte tüm bu çalışmalarımız Edirne sevdamızın, Edirne'ye olan vefamızın ispatıdır. Ama daha çok çalışacağız; yolumuza, büyük millet olmanın hakkını vererek devam edeceğiz. Bunun için de daima niyetimiz, inancımız, hedefimiz bir olacak. Evet, bizim niyetimiz birdir; o da ölene dek millete hizmet etmektir. İnancımız birdir; o da bu aziz milletin her bir ferdinin duasını almaktır. Hedefimiz birdir; Türkiye Yüzyılı'nı, Edirneli kardeşlerimizle birlikte inşa etmektir. Ben sözlerime bu duygularla son veriyor, hepinizi selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.

Umut IŞIK - Batuhan SEVER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı