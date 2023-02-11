Bakan Koca paylaştı! İşte 132 saat sonra enkazdan çıkarılan Şengül'ün ilk isteği

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki enkaz çalışmalarının 132. saatinde 4 yaşındaki Şengül Karabacak ve babası enkazdan sağ çıkarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Şengül'ün ambulanstaki görüntülerini paylaşırken küçük kızın "Ne istiyorsun?" sorusuna, "Sarı kola istiyorum. Bir sürü istiyorum, içeceğim." dediği duyuldu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından yıkımın yaşandığı illerde ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

132. SAATTE SAĞ ÇIKARILDILAR

Depremin 6. saatinde gözler gelecek güzel haberlere çevrilmişken, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir mucize daha gerçekleşti. Depremin 132. saatinde 4 yaşındaki Şengül Karabacak adlı küçük kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. O anları sunan muhabir, hüngür hüngür ağladı. Küçük Şengül'ün ardından babası Sezai Karabacak da ekiplerin çalışması sonucunda enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Bölgede büyük sevinç yaşanırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Karabacak, "Eşimi bulun" dedi.

SARI KOLA İSTEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Şengül'ün ambulansta çekilen görüntülerini paylaştı. Kendisiyle ilgilenen sağlık görevlilerinin "Ne istiyorsun?" sorusuna yanıt veren Şengül, "Sarı kola istiyorum. Bir sürü istiyorum, içeceğim." dedi.