Hekimsen'in doktorlara ruhsatlı silah verilmesi talebi Bakan Koca'yı kızdırdı: Nasıl düşünülebilir?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HEKİMSEN'in doktorlara ruhsatlı silah verilmesine ilişkin talebine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, "Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir? Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?" dedi.
6 Temmuz günü Konya'da Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Saldırının ardından Türk Tabipleri Birliği 2 gün grev kararı aldı. Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medyada çeşitli illerden doktor ile hastaların tartıştığı görüntüler servis edildi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyada dolaşıma sokulan hastaları mağdur göstermeyi amaçlayan görüntülere ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca, görüntülerin yeni olmadığını ayların önceli şiddet olaylarının yeni yaşanmış gibi servis edildiğini vurguladı.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Aylar önceki üzücü şiddet olayları yeni yaşanmış gibi servis ediliyor. Hastaları mağdur gösterme amaçlı eski videolar tekrar yayınlanıyor. Hekimlerin halkına bağlılığını sorgulayan ifadelere rastlanıyor. Bu kasıtlı davranışlara vereceğiniz en iyi cevap, dikkate bile almamaktır."
Bakan Koca, diğer bir paylaşımına "Dr. Ekrem Karakaya cinayeti yürekleri yaktı. Şiddet eğiliminin nelere yol açabileceği görüldü. Sağlıkta şiddetin nedenlerinde bilinçsiz beklenti, ortamın stresi ağırlıkta. Hekime güveni esas alın. Hekim elinden gelenin en iyisini yapar." notunu düştü.
HEKİMSEN'in doktorlara ruhsatlı silah verilmesine ilişkin talebine tepki gösteren Koca, "Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı, bugün yayınladığı bildiride, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep etti. Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir? Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?" ifadelerini kullandı.
Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) bugün yayımladığı bildirisinde sağlıkta şiddetin çözümü için alınmasını gereken önlemleri sıraladı. HEKİMSEN isteyen doktorlara düşük vergilerle silah ruhsatı verilmesi gerektiğini ifade etti.
HEKİMSEN'in yaptığı öneriler şöyle:
- Sağlık Kurumlarına girişlerde metal detektörü vb uygulamalarla delici kesici ve namlulu ateşli silah, elektromanyetik veya biber gazı gibi silahların girişine engel olunması.
- Sağlık Kurumlarına bu tür silahlarla girenlerin veya girmeye çalışanların tutuklu yargılanıp hapis cezasına çarptırılması.
- Sağlıkta şiddetten hapis cezası alan ya da şiddetten sanık olan insanların yalnızca hastanelerin mahkum koğuşlarından sağlık hizmeti almaları, acil servis dahil kırmızı triyaj dışında hiçbir sağlık kurumuna girmelerinin engellenmesi, ancak bir kurul raporu ile bu durumun kaldırılması.
- Hekimlerden isteyenlere diğer birçok devlet personeline yapıldığı gibi çok düşük vergilerle silah ruhsatı verilmesi, elektromanyetik silahların sağlık kurumlarında yaygınlaştırılması, ASM'lerde de asgari elektromanyetik silahlı güvenlik görevlisi istihdamının sağlanması.