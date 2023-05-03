BAKAN KOCA 5 YILLIK SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNEMİNDE SİZLERİ MAHCUP EDECEK HİÇBİR ŞEYE İMZA ATMADIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün baba ocağı Kulu'da katıldığı Kulu Tuzyaka Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılış töreninde hemşehrilerine bu topraklarda bakkal bir babanın çırağı olarak büyüyüp, eğitim için Bursa'ya gittiği dönemleri anlatırken, babası Hasan Koca da tören alanında oğlunu dinledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün baba ocağı Kulu'da katıldığı Kulu Tuzyaka Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılış töreninde hemşehrilerine bu topraklarda bakkal bir babanın çırağı olarak büyüyüp, eğitim için Bursa'ya gittiği dönemleri anlatırken, babası Hasan Koca da tören alanında oğlunu dinledi.

'PANDEMİDE DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK'

Bakan Koca, daha sonra Cihanbeyli ilçesine geçerek, Cihanbeyli Atık Su Arıtma Tesisinin açılışına katıldı. Bakan Koca, 'Pandemide dünyaya örnek olduk. Pandemide yurt dışında birçok yakınımız var. Birçok yakınlarımızdan yurt dışında nasıl davranıldığını hepimiz biliyoruz. Biz koridorlarda hastalarımızı bırakmadık. Biz huzurevlerinde hastalarımızı ölüme terk etmedik. Biz üstelik 162 ülkeye yardımda bulunan bir Türkiye olduk' dedi.

'10 GÜN İÇİNDE YENİ BİR DÖNEMECE DOĞRU GİDİYORUZ'

14 Mayıs seçimlerinde destek isteyen Bakan Koca şöyle konuştu 'Önümüzdeki 100 yıllık dönem bu anlamda Türkiye'nin iddiasının olduğu bir dönem. Ama bu iddia da 85 milyonun birbirinden ayrıştırılmadan, birbiriyle kucaklaştığı, bütünleştiği, birlik olduğu ve bu topraklara aidiyet duygusu içinde katma değer oluşturan güçlü bir Türkiye'den bahsediyoruz. Birbiriyle uğraşan değil, dışa karşı bir olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Önümüzdeki 1 hafta, 10 gün içinde yeni bir dönemece doğru gidiyoruz. O nedenle yeni dönemin önemli bir dönem olduğunu, bir tercih varsa, bu tercihi Türkiye'ye inanmak yönünde kullanacağınızdan eminim. Tercihinizi bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana yaptınız. Önümüzdeki 14 Mayıs döneminde de tercihinizi Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana yapacağınızdan endişe etmiyorum?(DHA)