BAKAN KİRİŞCİ ÜLKENİN İHTİYAÇLARI YERLİ VE MİLLİ OLARAK ÜRETİLMEYE DEVAM EDECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası açılışının ardından Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Akoluk Trabzon İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin de açılış törenine katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası açılışının ardından Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Akoluk Trabzon İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin de açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınasının estiğini belirterek, 'AK Parti hükümetinin en önemli özelliği eser ve hizmet siyasetidir. Biz fazla konuşmayız, bizim eserlerimiz konuşur. Türkiye'ye 20 yıldır çok şey yaptı ve bu yapmış olduğu işler sayesinde bilgi, beceri, deneyim ve güven sayesinde gelecek 50 yılı planlayan bir hükümet var artık. İnşallah bu hizmetler artarak devam edecek. Bu hizmetler sayesinde sonucunda vatandaşımızın hayatı kolaylaşıyor. Şehirlerimiz büyüyor ve ihracat rakamlarımız artıyor. Sonucunda bunlar ekonomik fayda olarak ve yaşam kalitesi olarak ülkemize vatandaşımıza dönüyor' dedi.

KİRİSCİ SU DEPOLAMA TESİSLERİ BİN 704'E ÇIKTI

Bakan Vahit Kirişci ise AK Parti iktidarı döneminde yapılan yatırımlara değinerek, şunları kaydetti

'2002 yılında bu memlekette olanların üzerine 5 kat, 10 kat, 100 kat iktidarımız döneminde konuldu. Barajlar, göletlerle ilgili su depolama tesisleri noktasında 2002 yılında 507 tesisimiz varken, bugün bin 704'e çıktı. Bunların içerisinde Yusufeli Barajı 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli, beton kemerli, kendi alanında dünyada 5'inci, Türkiye'de en yüksek 1'inci baraj oldu. 2,13 milyar metreküp su tutuyor. Bu tür tesislerle 276 barajımız vardı. 2002'de 992'ye çıktı. 2002'de 133 milyar metreküp su tutuyorduk, şimdi 183 milyar metreküpe çıktı. Biz 2002'de 65 milyonduk, bugün 85 milyonuz. 2002'de ülkemizi ziyaret eden turist sayısı 15 milyondu, şimdi 52 milyona çıktı. 2002'de bu ülkenin tarımsal ihracatı 3,8 milyar dolardı, şimdi 30 milyar dolara geldi. Türk Hava Yolları şu anda 182 milyon yolcu taşıyor. Bu yolcuların tükettiklerini de bu ülkenin üreticileri üretiyor. O üreticinin ihtiyacı olan suyu da DSİ karşılıyor.'

'BAŞKALARININ HAYAL EDEMEDİĞİ BU YATIRIMLARI GERÇEKLEŞTİRDİK'

14 Mayıs seçimlerinin çok önemli olduğunu da aktaran Bakan Kirişci, 'Arazi toplulaştırma sadece 450 bin dekardı. Şu anda 68 milyon dekara arazi toplulaştırmasını çıkardık. 2 milyar metreküptü içme suyu, şu anda 5 milyar metreküpe çıktı. Bunlar durup dururken olmadı. Başkalarının hayal edemediği bu yatırımları, 21 yıllık sürede gerçekleştirmiş olduk. Tarımsal sulama da 2,1 milyon hektardı. Şu anda 7 milyon hektara çıktı. Seçim manifestomuzda var; 5 yıllık sürenin sonunda hem teknolojik olarak basınçlı sulamaya geçeceğiz hem de Türkiye'de sulanmayan alan bırakmayacağız. Bunlar istikrarla yapılır. İstikrarı bozucu hiçbir girişime fırsat vermemeliyiz. Dünyanın istikrarı da güveni de tıpkı Türkiye'nin istikrarı ve güveni gibi AK Parti'nin ve başımızdaki cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs'taki durumuna bağlı. Bu seçim, bu manada önemli bir seçim. Bu ülke 2023'te başlayan yeni yüzyılda Allah'ın izniyle bu tür tesislerin çok daha fazlasını elde edecek' diye konuştu.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Kirişçi daha sonra DSİ 22'nci Bölge Müdürlüğü'ne geçerek burada düzenlenen toplantıda sektör temsilcileri ile bir araya geldi. (DHA)