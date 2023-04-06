Bakan Kirişci: Örtü altı üretim alanı 811 bin dekara çıktı (3)

'20 YILDA GÜÇLÜ BİR TARIMSAL ÜRETİM ALTYAPISI OLUŞTURDUK'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Aydın programı kapsamında Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Kirişci, Aydın'da önemli bir tarımsal üretim merkezi olması, gıda arz güvenliği için büyük önem taşıması hasebiyle yeni politikaların ön plana çıkarılması amacıyla gayret gösterdiklerini söyledi. Son dönemde çevre ve doğal kaynakların öneminin arttığını belirten Bakan Kirişci, "Bu yüzyılın dünya ajandasındaki ortak gündemi küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri, pandemi, kuraklık, doğal afetler, nüfus artışı, gıda arz güvenliği, ülkeler arası savaşların gıda arzına etkisi. Gıda arz güvenliği tüm dünyada 'milli güvenlik' meselesi haline geldi. Geçtiğimiz yüzyılda yeraltı kaynakları ön plandaydı. Bu yüzyılda da tarım alanları, su ve gıda ön planda olacak. Tarımsal politikalarımızın temel ekseni; stratejik ürün planlaması, verimli ve sürdürülebilir kaynak kullanımı idi. Son 20 yılda tarım ve orman alanında güçlü bir tarımsal üretim altyapısı oluşturduk. Bu ülkenin daha düne kadar bir Tarım Kanunu yoktu. Bu ülkeyi bir tarım ülkesi olarak tarif ederken Tarım Kanunu'nun olmadığını bildiğimiz halde bu bizim dönemimizde 2002 sonrası mevzuata kazandırılmış oldu. Yine tarım sigortası, tohumculuk kanunu, lisanslı depoculuk gibi 12 adet mevzuat kazandırılmış oldu" dedi.

Hande NAYMAN, AYDIN,