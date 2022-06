Bakan Kasapoğlu, Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde konuştu Açıklaması - Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimizin dünya sınırlarını aşarak uzayı keşfetmelerini ve gökyüzüne adlarını yazdırmalarını istiyoruz. İstiyoruz ki uzay alanında nitelikli insan kaynağımız daha da güçlensin, Milli Uzay Programına gençlerimiz daha güçlü şekilde katılsınlar." dedi.

Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) destek ve katkı verdiği, "2022 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği" TÜBİTAK'ın koordinasyonunda başladı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi'nde düzenlenen organizasyonun açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, artık gökyüzü gözlem şenliğinin geleneksel hale geldiğini söyledi.

"Ülkemizde gökyüzü gözleminin en iyi yapıldığı 10 destinasyondan birindeyiz"

Kasapoğlu, gökyüzü gözleminde sadece ülkede değil, dünya üzerinde akla gelen en önemli destinasyonlarından birinin Zerzevan Kalesi olduğuna işaret ederek, tarihin ve bilimin yıldızlarla buluştuğu bir mekanda olduklarını aktardı.

"Ülkemizde bugün gökyüzü gözleminin en iyi yapıldığı 10 destinasyondan birindeyiz. Biliyorsunuz 2020 yılında Dünya Mirası Geçici Listesine alınan 3 bin yıllık tarihi ile Zerzevan Kalesi medeniyet ve kültür hazinemizin en nadide örneklerinden biri. Kale içinde yapılan kazılarda keşfedilen dünyanın en iyi korunan Mitras Tapınağının ise tarihte önemli astronomlara ev sahipliği yaptığı biliniyor." ifadelerini kullanan Kasapoğlu, dünya genelinde bu tapınakların tamamının gök cisimlerine, yıldızların konumuna göre yerleştirildiğine ve her birinin ayrı ayrı anlamlar taşıdığına inanıldığını belirtti.

Kasapoğlu, binlerce bilim insanının asırlar öncesinde yaptığı çalışmaların bugünün gündemi olan uzay çağının ilk basamakları olduğuna işaret ederek, bu alimlerin yetiştiği toprakların evlatları olarak geçmişle gurur duyduklarını bildirdi.

Bugün, dünyadaki değişimin içinde olmanın değişime yön vermenin hesapları yapılarak, büyük bir azim, özgüven ve özveriyle çalışılması gerektiğini anlatan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı'nın liderliği ile başlatılan "Milli Teknoloji Hamlesi" ve "Milli Uzay Programı"nın gençlere bu doğrultuda yeni kapılar açmak için hayata geçirildiğini kaydetti.

Kasapoğlu, inovasyon, bilişim, girişimcilik ve teknolojinin her basamağında gençlere güç verecek, gençlere yeni imkanlar sağlayacak çalışmalara birlikte imza attıklarını dile getirerek, binlerce projeyi, milyonlarca kaynağı gençlerin bu anlamdaki gelişimini desteklemek amacıyla sağladıklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Deneyap Teknoloji Atölyeleri gibi 21. yüzyılın en stratejik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen çok kıymetli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Kasapoğlu, tüm paydaşlar, akademi camiası ve büyük işzbirlikleriyle bu konularda gerçekleştirdikleri yüzlerce farklı proje olduğunu bildirdi.

Mars kampları

Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"81 ilimizin tamamında sayıları her geçen gün artan şu an itibarıyla 407 gençlik merkezimiz, 322 genç ofisimiz, gençlerimizin akademik, teknolojik, bilimsel, kültürel, sportif ve sosyal gelişimini desteklemeye, gençlerimizi her alanda daha güçlü daha donanımlı kılmaya yönelik eğitimleri, atölye çalışmalarını, projeleri ve programları hayata geçiriyor. Milyonlarca gencimiz de bu imkanlardan hamdolsun dolu dolu faydalanıyor. Gökyüzü gözlem etkinliğini yaptığımız vilayetlerde eş zamanlı olarak Mars kampları düzenlemeye başladık. ve bugün Diyarbakır Sur Gençlik Merkezimizde Mars kampımız başladı. 6 ve 7. sınıf öğrencileri için başlattığımız bu kampta olağanüstü koşullar üzerinden gençlerimizin problem çözme, sürdürebilir modeller kurma ve farklı beceriler kazanmaya yönelik yeteneklerini artırmayı amaçlıyoruz."

Mars kampı atölyelerinde topraksız tarım kitleri kullanarak katılımcı her gencin tarımsal üretim alanında farklı bir alternatifi deneyimlemesinin sağlandığını belirten Kasapoğlu, gençlerin kendi elleriyle ilk topraksız tarım sistemlerini de bu kamplarda kurduğunu, uzay hakkında eğitimler aldığını, güneş teleskobuyla, güneş gözlemleri gerçekleştirdiğini aktardı.

Kasapoğlu, programla gökyüzüne ilgi duyan gençlerin uzay hakkındaki çekici bilgileri öğrenip, uzayda tarımsal üretim başlığında tüm altyapı bilgilerini yine deneyimleyerek öğrendiğini, program vesilesi ile gençlik merkezlerine aldıkları teleskopların gençlerin her daim gökyüzünü keşfetmeleri için bir zemin oluşturduğunu dile getirdi.

"Milli Uzay Programımızın geleceği olan bu gençlerimiz, dünyanın tarım ve iklim alanındaki problemlerini tartışıyorlar, çıkarımlarda bulunuyor ve uzay çalışmalarına ilişkin merak ettiklerini yine ilgili uzmanlardan, eğitmen arkadaşlardan öğreniyorlar." diyen Kasapoğlu, gelecek dönemde yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile gerçekleştirecekleri "Uzay" temalı gençlik kampları ve gençlik merkezi faaliyetleri ile bu ilgiyi artıracaklarını söyledi.

"İstiyoruz ki uzay alanında nitelikli insan kaynağımız daha da güçlensin"

Kasapoğlu, gençlerin merak etmesini ve bilimin peşinden koşarak, kendilerini en iyi, en donanımlı şekilde yetiştirmelerini istediklerini belirterek, "Gençlerimizin bu yola revan olmaları için bu anlamdaki her türlü destek bizlerin en önemli hedefi ve misyonu. Gençlerimizin dünya sınırlarını aşarak uzayı keşfetmelerini ve gökyüzüne adlarını yazdırmalarını istiyoruz. İstiyoruz ki; uzay alanında nitelikli insan kaynağımız daha da güçlensin, Milli Uzay Programına gençlerimiz daha güçlü şekilde katılsınlar." şeklinde konuştu.

Gençlerin bilim ve teknoloji alanında gelişimini desteklemek için geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği protokolü imzaladıklarına değinen Kasapoğlu, bu bağlamda ülkenin her bir köşesinde bilime ve teknolojiye yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ettirdiklerini aktardı.

Kasapoğlu, Zerzevan Kalesi Gökyüzü Gözlem Etkinliğini, astronomi ve uzay bilimleri alanında bilimsel farkındalığı artırmak ve kişisel gelişime katkı sağlamak için yine birlikte hayata geçirdiklerini anımsatarak, 3 gün boyunca gençlerin bir yandan gökyüzünü inceleyeceğini bir yandan da çeşitli bilim dallarında eğitimlerle, seminerlerle, yarışmalarla kendilerini geliştireceklerini kaydetti.

Etkinlikte, gökyüzüne merak duyan gençlerin, bu alanda eğitim gören üniversite öğrencilerinin ve 81 ilden katılımcıların yer aldığını belirten Kasapoğlu, "En genç katılımcı 1 yaşında, en büyük katılımcı ise 65 yaşında. Dünyanın farklı yerlerinden gelen misafirlerimiz de bugün bizlerle beraberler ve bu aynı zamanda bir beraberlik tablosu." diye konuştu.

"Bu topraklar karanlık haberlerle değil, sporla, teknolojiyle, turizmle anılacak"

Kasapoğlu, kötülükleri beslemeye çalışanlara, gençlere umutsuzluk aşılamaya kalkanlara inat, bu coğrafyanın gönlü zengin ve pırıl pırıl gençlerini, bilimle, sanatla, eğitimle, kültürle, sporla daha güçlü yarınlara hazırlamaya devam edeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar karanlık haberlerle değil, sporla, teknolojiyle, turizmle anılacaklar. ve buranın gençleri bu coğrafyanın evlatları sahip oldukları birikimle, donanımla tüm dünyayı kendilerine hayran bırakacak.Tüm imkanlarımız bu coğrafyanın, bu milletin evlatları için, 81 vilayetimizdeki tüm gençlerimiz için. ve inşallah her geçen yıl artan bir performansla katılımla ve güçle bu güzel etkinlik geleneksel hale geliyor. Uluslararası arenada görünürlüğü artıyor ve Diyarbakır da bu anlamda her zamanki gibi en güzide en samimi ev sahipliğiyle gökyüzü gözlemi alanında da bir merkez haline geliyor."

Kasapoğlu, bu etkinlikte görev alan, katkı sağlayan tüm paydaşlara, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ekibine, Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

"Teknoloji ile insanlarımızın buluşturulması takdire şayan"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da ülkenin tarihi açıdan çok önemli alanlara sahip olduğunu, insanlık tarihinin başladığı bu topraklarda çok önemli arkeolojik çalışmalar yapıldığını belirterek, Zerzavan Kalesi'nin de bu alanlardan biri olduğunu belirtti.

Alpaslan, bilim aşkıyla yanan gençlerin burada gökyüzünü gözlemlemesini sağlayan, geçmişle geleceği ve teknolojiyi birleştiren bu etkinliğin önemli olduğunu bildirdi.

Konuşmaların ardından, açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakan Kasapoğlu ile protokol üyeleri stantları gezdi.

Açılışa,? Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, bazı ülkelerin Ankara'daki büyükelçileri, Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, kaymakamlar, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve farklı illerden davetliler katıldı.