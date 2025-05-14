Bakan Kacır, serebral palsili çocuklar için 600 set cihaz hibe ettiklerini bildirdi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kalkınma ajansları eliyle özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla 298 projeye 855 milyon lira kaynak aktardıklarını, bugün de serebral palsili çocuklar için Türkiye'de üretilen 600 set "pozisyonlama ve taşıma cihazı"nı hibe ettiklerini bildirdi.

Serebral Palsili Çocuklar İçin Taşıma ve Pozisyonlama Cihazları Tanıtım ve Dağıtım Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, geçmişten bugüne toplumun her ferdini kuşatan adalet ve merhamet anlayışının güçlü temellere dayandığını, özel gereksinimli bireylerin eğitimine yönelik mektepler açıldığını, öğrenim süreçlerinin titizlikle desteklendiğini söyledi.

Tarih boyu sergilenen insan merkezli yaklaşımın bugün kendilerine önemli bir sorumluluk yüklediğini vurgulayan Kacır, "Mazisiyle güçlü köprüler kurmuş, ecdadın mirasını daha ileriye taşımanın gayretinde olmuş bir anlayışın mensupları olarak, sosyal adaleti güçlendirmeyi, eşitsizliği gidermeyi hedefleyen kapsayıcı politikalar izliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye hedefiyle sanayiden teknolojiye, eğitimden sağlığa, hemen her alanda tüm kesimleri kuşatacak pek çok atılımı hayata geçirdik." dedi.

Kacır, kalkınmayı toplumun istinasız her ferdinin refah seviyesini ve konfor alanını genişleten bir unsur olarak gördüklerini ifade etti.

TÜBİTAK eliyle özel gereksinimli bireylere yönelik cihazlara destek

Türkiye Yüzyılı'nda ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşırken hiçbir bireyin geride kalmadığı, her yeteneğin ve kabiliyetin değere dönüştüğü bir yapı inşa ettiklerini dile getiren Kacır, Bakanlık olarak, özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştıran, onları toplumsal yaşama dahil eden projelere ayrı bir önem atfettiklerini anlattı.

Kacır, teknolojiyi yalnızca bir ilerleme aracı olarak değil, tüm kesimlere fayda sağlayan adil bir mekanizmanın inşasını mümkün kılacak güçlü bir zemin, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata katılımını sağlayan kıymetli bir fırsat olarak gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda son 22 yılda TÜBİTAK eliyle özel gereksinimli bireylerin ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz ve ekipmanlar alanında 153 projeye 754 milyon lira destek sağladık. Yeni nesil ortez ve protez teknolojilerine yönelik AR-GE projeleri, TÜBİTAK programlarından öncelikli olarak desteklenecek projeler arasında. Girişimcilerimiz, mühendislerimiz, teknoparklar bünyesinde faaliyet gösteren 85 teknoloji firmasında ve 31 AR-GE merkezinde özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çalışmalara imza atıyor. TEKNOFEST'te düzenlediğimiz Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması ile gençlerimizin engelleri aşan, yaşamı kolaylaştıran ve insan onurunu yücelten teknolojiler üretme kararlılığını destekliyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'mız kapsamında ortopedik cihaz ve ekipmanlarının üretimine yönelik 643 milyon liralık yatırımı harekete geçirdik."

600 set pozisyonlama ve taşıma cihazı hediye

Kacır, Türkiye'nin dört bir yanında yerel potansiyeli harekete geçiren kalkınma ajanslarının özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artıracak sosyal projelere de öncülük ettiklerini söyledi.

Söz konusu bireyleri toplumda daha görünür hale getirecek bir adımı daha bugün attıklarını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Kalkınma ajansları eliyle özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını sağlamak adına 298 projeye 855 milyon lira kaynak aktardık. Serebral palsili bireylerin sosyal hayata katılımı ve bedenlerinin doğru gelişimi için 'pozisyonlama ve taşıma' cihazları büyük öneme sahip. Ankara Kalkınma Ajansımız desteğiyle yürütülen 'Doğru Büyüyorum' projesiyle kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını tek çatı altında buluşturduk. Bugüne kadar yurt dışından temin edilen bu cihazların ülkemizde 10'da 1'den daha düşük maliyetle üretilmesini sağladık. Ayarlanabilir sırt açısı, skolyoz ve bası yarasını önlemeye yönelik destekleri, yokuş fren kilidi gibi pek çok özelliğe sahip bu cihazlar çocuklarımızın hem konforunu hem de güvenliğini önceleyen bir anlayışla geliştirildi. Taşınabilir, kompakt yapısıyla ailelerin günlük yaşamına uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Ülkemizin güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısının meyvesi olan 600 set 'pozisyonlama ve taşıma cihazı'nı bugün evlatlarımıza hibe ediyoruz. Teknolojiyi insana, sosyal hayata, eğitime ve sağlığa da hizmet eden bir araç olarak görüyoruz. Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde, özel gereksinimli bireylerin eğitime, sosyal yaşama, üretime eşit katılımını sağlayacak çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."