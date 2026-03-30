Bakan Işıkhan, Öz Sağlık-İş Sendikası'nın "Proje Kapanış Töreni"ne katıldı Açıklaması

Bakan Işıkhan, Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikasının (Öz Sağlık-İş), "Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının İş Yaşam Dengesinin Sağlanmasına Yönelik Farkındalıklarının Artırılması ve İş-Yaşam Dengesinin Sağlanmasında, Çalışan Haklarının Korunmasına Yönelik Politika Önerilerinin Oluşturulması Projesi"nin kapanış törenine katıldı.

Törende konuşan Işıkhan, Sosyal Taraflar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Konusundaki Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Hibe Programı gibi çeşitli kapsam ve derinliğe sahip programları, sosyal devlet anlayışının çalışma hayatındaki tezahürünü güçlendirmesi ve bu yönde politikaların geliştirilmesinde hızlandırıcı rolü nedeniyle çok kıymetli bulduğunu belirtti.

Işıkhan, hangi sektör veya hizmet alanı olursa olsun Türkiye'nin gelişimine, kalkınmasına, Türk milletinin ve insanlığın geleceğine hizmet eden her bir çalışanın huzuru, güvenliği ve hayat standardının her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki işgücü ve istihdam oranlarını hızla yukarı seviyelere çıkarırken, insan onuruna yaraşır çalışma koşullarını temin etmeye, çalışanların iş-yaşam uyumunu güçlendirici birtakım tedbir ve uygulamaları hayata geçirmeye devam ettiklerini aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"Çalışma hayatında sadece sayıların, rakamların değil, niteliğin ve kalitenin de ehemmiyetine inanan kadrolar olarak 'önce insan, önce insani değerler' diyerek bugüne kadar pek çok projeyi başarıyla yürüttük, pek çok uygulamaya destek verdik. Bu gayretimiz, sadece çalışma hayatı adına ortaya koymuş olduğumuz gelecek vizyonumuzun bir parçası değil, aynı zamanda köklü devlet geleneğimizin ve toplumsal hassasiyetimizin de doğal bir sonucudur."

"İcraatları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"

Bakan Işıkhan, sağlık ve sosyal hizmet gibi hayati öneme sahip bazı sektör ve mesleklere yönelik özel politika geliştirme anlayışının, bugüne kadar gerçekleştirilmiş pek çok reform niteliğindeki icraatın hayata geçirilmesine de vesile olduğuna işaret etti. Konuyla ilgili gerekli adımları attıklarını dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Devlet olarak gereken her türlü adımı atmaya, geleceğin güçlü Türkiye'sini alın teriyle inşa etme hedefimiz doğrultusunda sorumlu olduğumuz her bir vatandaşımızın huzurunu ve refahını temin edecek icraatları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Bu anlamda, her daim en yakın yol arkadaşlarımız olarak gördüğümüz sendikalarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız aynı zamanda bizler için iyi birer rehber olmaya devam edecektir. Bugün kapanışını gerçekleştirdiğimiz bu proje, böyle bir iş birliğinin ve sorunların çözümüne yönelik samimi bir yaklaşımın da göstergesidir."

Projenin, sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan işçiler ile aynı sektörde faaliyet gösteren kurumlar ve genel anlamda tüm çalışma hayatı mensuplarına önemli bir farkındalık kazandıracağına inandığını belirten Işıkhan, "Bu proje, aynı zamanda bu hususta yeni sendikal stratejilerin oluşturulması, ihtiyaç halinde yeni politikaların oluşturulması, sosyal diyaloğun güçlendirilmesi ve iş-yaşam dengesine ilişkin sorunların tespit edilerek çözüm önerilerinin ortaya konulması açısından da oldukça verimli bir süreci çalışma hayatımıza kazandırmışlardır." diye konuştu.

"Çalışma hayatı birlik ve beraberlikle inşa edilecek"

Işıkhan, sağlık ve sosyal hizmet işkolunun çağdaş bir toplumun taşıyıcı kolonu olduğunu dile getirerek, bu işkolunun sadece bir istihdam alanı değil, toplumsal refahın ve insani onurun korunmasının en temel zemini olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın çalışma hayatının birlik ve beraberlikle inşa edileceğini belirten Işıkhan, projenin Türkiye'ye ve çalışma hayatına hayırlar getirmesini diledi.

Törene, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Ahmed Hassan, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert de katıldı.