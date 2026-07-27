Adalet Bakanı Gürlek: 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturması, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması ve yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla omuz omuza; vatandaşlarımızın iyi niyetini ve bağışlarını istismar eden yapılara, faili meçhullerin aydınlatılmasını engellemeye yönelik girişimlere ve gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ağlarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda toplam 112 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

AHBAPLAR SUÇ ÖRGÜTÜNDE 13 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca koordine edilen 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturmasında 4'üncü dalga operasyon yapıldığını, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 13 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını belirtti. Gürlek, soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkilerin bütün yönleriyle incelendiğini kaydetti.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA 18 GÖZALTI

Bakan Gürlek, Gülistan Doku soruşturması kapsamında ise Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi. Gürlek, soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapıldığını, 18 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Bakan Gürlek, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada da 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtti. Gürlek, şüphelilere ait banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşu hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Gürlek, operasyona katılan ekipleri tebrik ederek, "Devletimiz; vatandaşlarımızın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere emanet ettiği bağışların hesabını sormakta, yıllar geçse de faili meçhul ve karanlıkta kalan olayların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta, gençlerimizin geleceğini yasa dışı bahis ve suç örgütlerinin insafına bırakmamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılma hedefiyle; İçişleri Bakanlığımızla güçlü bir koordinasyon içinde, milletimizin huzurunu hedef alan suç ve suç örgütlerine karşı hukukun gücünü tavizsiz biçimde ortaya koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA YENİ BULGULAR

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülistan Doku soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ifade analizleri ile teknik, dijital ve saha çalışmaları sonucunda, Tunceli'de görev yapan bazı kolluk personelinin Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından yürütülen adli süreçteki işlem ve eylemlerine ilişkin usulsüzlük ve delillere müdahale şüphesi doğuran bulgular elde edildi. Bu kapsamda Nevşehir, İstanbul, Isparta, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Ordu, Aydın, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İzmir ve Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda; 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 1 komiser, 1 başpolis memuru, 10 polis memuru, 1 bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

'SAHA GRUBU' VE 'HAVALE OFİS GRUBU'

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahisten elde edilen gelirin nakline aracılık etmek, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak suçlarına yönelik çalışma yürütüldüğü aktarıldı. MASAK'tan temin edilen banka hesap verileri üzerinde yapılan incelemelerde toplam 7 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilere ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, yasa dışı bahisten elde edilen gelirin nakline aracılık etmek amacıyla kurulduğu değerlendirilen suç örgütü yapılanması içerisinde 'Saha Grubu' ve 'Havale Ofis Grubu' adı altında faaliyet gösterildiğine ilişkin bulgular elde edildi. Bu yapılanmalar içerisinde yer aldıkları tespit edilen; Mersin'de 20, İstanbul'da 1, Hatay'da 2 ve Çankırı'da 1 olmak üzere toplam 24 şüphelinin ikamet adresine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

'FİNANS OFİSİ' OLARAK KULLANILAN 3 ADRES DEŞİFRE EDİLDİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen 2'nci soruşturmada yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda 56 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşlarına ait hesapları üzerinde yapılan incelemelerde toplam 12 milyar 976 milyon 499 bin 349 lira 68 kuruş işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında; Mersin merkezde 43, Erdemli'de 1, Tarsus'ta 1, Silifke'de 1, Adana'da 1, Antalya'da 1, İzmir'de 1, Kilis'te 1, Mardin'de 1, Siirt'te 1, Tekirdağ'da 1 şüphelinin tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerden 4'ünün ceza infaz kurumunda bulunduğu, 2'sinin ise yurt dışında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla, yasa dışı bahis para transferlerinde 'Finans Ofisi' olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 adres ile şüphelilere ait 50 ikamet adresi olmak üzere toplam 53 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı