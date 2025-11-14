Haberler

Şehit ailelerine taziye ziyareti

'NE ONLAR NE DE BİZ SİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile C-130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlerden Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir ile Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapcı'nın Ankara'daki evlerine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi ilk olarak Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in Gölbaşı ilçesinin Ballıkpınar köyündeki evini ziyaret ederek şehidimizin ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi. Şehit için okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen ve edilen dualara eşlik eden Bakan Yaşar Güler, daha sonra taziye evindeki şehit yakınlarına kısa bir konuşma yaptı.

BİZ HER ZAMAN YANINIZDA OLACAĞIZ

Bakan Güler Konuşmasında, başta şehit ailelerine olmak üzere bütün Türkiye'ye baş sağlığı dileyerek, "Bugün ebediyete uğurladığımız kahraman şehit evladımızı anmak ve hep beraber sizlerle birlikte olmak için geldik. Bütün devre arkadaşları da burada ve onlar da artık sizin evladınız. Ne onlar ne de biz sizi yalnız bırakmayacağız. Cüneyt evladımız vatanı, milleti ve bayrağı için bir görev esnasında şehit oldu. Allah nur içinde yatırsın diyoruz. Aynı zamanda ailesine de büyük bir şeref bıraktı. Bu hiçbir zaman unutulmayacak. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bugün, yarın her zaman yanınızda olacağız, sizleri arayacağız. Diğer şehitlerimizin hatıralarını yaşattığımız gibi Cüneyt evladımızın hatırasını da sonsuza kadar yaşatacağız. Ben ve arkadaşlarım tekrar sizleri saygıyla selamlıyoruz, iyi akşamlar diliyoruz. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜLER, HAVA ULAŞTIRMA UZMAN ÇAVUŞ CEM DOLAPCİ'NİN EVİNİ DE ZİYARET ETTİ

Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi daha sonra Şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin Ankara Mamak'taki evini ziyaret etti. Şehidin ailesine, akrabalarına ve komşularına başsağlığı temennisinde bulunan Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki komutanlar, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek dualar etti.

'ŞEHİTLERİMİZ BÜYÜK BİR GURUR BIRAKTILAR VE ÖYLE GİTTİLER'

Bakan Yaşar Güler burada yaptığı konuşmada ise kahraman Şehit Uzman Çavuş Cem Dolapci için şunları söyledi:

"Acımız çok büyük ama bir o kadar da gururluyuz. Şehit evladımız ve diğer şehitlerimiz büyük bir gurur bıraktılar ve öyle gittiler. Allah onları nur içinde yatırsın. Hepsinin mekanları cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak her zaman yanınızda olacağız. Hepimizi bir evladınız olarak kabul ediniz. Her zaman yanınızda olacağız, arayacağız, soracağız. İyi gününüzde de kötü gününüzde de hep yanınızda olacağız. Cem evladımızın da hatırasını sonsuza kadar yaşatmak bizim için bir görev ve bunu da inşallah yerine getireceğiz. Ben bir kez daha evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın diyorum ve hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
