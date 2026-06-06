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4 yaşındaki Ömer'e pazarda yorgun mermi isabet etti

4 yaşındaki Ömer'e pazarda yorgun mermi isabet etti
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ailesiyle pazara giden 4 yaşındaki Ömer K., yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastanede tedavisi tamamlanan çocuk taburcu olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde ailesiyle geldiği pazarda yorgun merminin isabet ettiği Ömer K. (4), yaralandı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'ndeki fuar alanına kurulan cuma pazarında meydana geldi. Ailesiyle pazara gelen Ömer K., bakıcısının yanında bebek arabasında bulunduğu sırada, yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. Çocuğun yaralandığını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Ömer K., Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, görgü tanıkları ile bölgedeki düğüne katılanların ifadesini aldı. Küçük çocuk tedavisinin sonrası taburcu olurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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